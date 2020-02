Traditionell wird am Faschingmontag der Obertrauner Faschingbrief in den Gasthäusern der Dachsteingemeinde aufgeführt. Alljährlich am 11. November starten die Obertrauner Keppelweiba mit ihrer „Nachlese“ und bringen ihn in Form, Farbe und Ton, den „Obertrauner Faschingbriaf“. Dabei werden die besten Hoppalas und Missgeschicke der Obertrauner Bevölkerung gereimt und am Faschingsmontag in gesungener oder erzählter Form dargebracht.

Zu sehen bzw. zu hören ist der Obertrauner Faschingbrief in folgenden Lokalen: Kegelbahn-Pizzeria Simmer 12:31 Uhr, Sportcafe-BSFZ 15:03 Uhr, Schützenhaus 17:32 Uhr und Höllwirt 20:07 Uhr. Außerdem wird jedes gesungene Stück karikiert und an den Bestbieter versteigert. Der Reinerlös wird jedes Jahr einer anderen gemeinnützigen Organisation zur Verfügung gestellt: 2020 kommt er dem Obertrauner Feuerwehr zugute.

Foto: privat