Wilfi´s liabste Hütt´n – Gjaidalm

Was ist die Lieblingsspeise der Gäste in den Schihütten? Es dürfte das „Tiroler Gröstl“ sein, ein Durcheinander von Kartoffeln, Wurst, Fleisch, … drauf ein Spiegelei und wenn’s gut geht, gibt’s noch einen Salat dazu. Und dafür traut man sich bis zu 14! Euro zu verlangen.

So, nun begebe ich mich auf den Krippenstein, um meinem liebsten Hobby zu frönen und irgendwann kommt der Hunger. Mit meinem Sportsfreund geht´s zur Gjaidalm: der Empfang, ein freundschaftliches und herzliches „Grias Di, wos woid´s denn Dringa?“. Diese Frage ist schnell geklärt, aber dann die Frage nach dem Essen: nach einem kurzen Blick in die Speisekarte, da steht „Gjaid Alm Gröstl“ mit Salat um 12,90 Euro, das muss ich haben – ich liebe Gröstl. Und was bekomme ich?

Eine Komposition auf Kartoffeln, hinterlegt mit frischem Selchfleisch, gedeckt mit Spiegelei, in der Pfanne kredenzt, mit Liebe garniert, von Mikela serviert. Und dazu der Salat! Blattsalat, Ruccula, Tomaten, rote Rüben, Gurken – frischer als der Schnee in der Landschaft. Wenn man Hütten zu Bewerten hätte, wäre die Gjaid Alm an der ersten Stelle, hier passt einfach alles!

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer