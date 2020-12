Kleinod am Flachberg Gschwandt im neuen Glanz

Der Hei­mat,- und Kul­tur­ver­ein Gschwandt ist ja seit Jah­ren bemüht, Flur,- und Klein­denk­mä­ler der Gemein­de und Pfar­re Gschwandt vor dem Ver­fall zu ret­ten. 42 die­ser Kost­bar­kei­ten ste­hen im Gemein­de­ge­biet Gschwandt und sind auch in einem Buch, dass 2012 erschie­nen ist, aus­führ­lich beschrie­ben. Die­ses Jahr war die Pest­säu­le auf der Gschwandt­ner Sei­te des Flach­ber­ges an der Rei­he.

Die­ses Klein­denk­mal wur­de im Jahr 1824 auf einem Eichen­stumpf errich­tet und sagen­um­wo­ben beschrie­ben. Der Bild­stock selbst ist im Jahr 1997 von Grund auf erneu­ert wor­den und ist mit Bil­dern des Hl. Flo­ri­an, hl. Sebas­ti­an, hl. Chris­to­pho­rus und hl. Leon­hard ver­se­hen. Durch Wit­te­rungs­ein­flüs­se waren aber in den 23 Jah­ren seit Reno­vie­rung sowohl die Holz­säu­le, als auch die Bil­der stark in Mit­lei­den­schaft gezo­gen.

In vie­len Arbeits­stun­den haben nun Rudolf HOLZ­IN­GER und Obmann Rupert HELM­BER­GER das Mar­terl samt Bild­stock abmon­tiert und von Grund auf reno­viert. „Onkel Rudi“ HOLZ­IN­GER hat dabei wie­der sei­ne gan­zen Erfah­run­gen ein­ge­bracht. Eben­so die all­seits bekann­te Male­rin The­re­sia „Resi“ Bergtha­ler, Senior­wir­tin des Gast­haus Rabl in Gschwandt, die aus den ver­wit­ter­ten Bil­dern unent­gelt­lich wie­der wah­re Kunst­wer­ke fer­tig­te. Nach geta­ner Arbeit wur­de das Klein­od wie­der am alten Platz auf einen Beton­so­ckel mon­tiert und hät­te bei einer Mai­an­dacht ein­ge­weiht wer­den sol­len. Für eine Ein­wei­hung hat aber seit­her der ver­flix­te Coro­na­vi­rus etwas dage­gen.

Im stil­len Gebet haben aber alle Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, die im neu­en Glanz erstrahl­te „Pest­säu­le Flach­berg“ jeder­zeit zu besich­ti­gen und zu bewun­dern. Gera­de in die­ser Zeit tut ein aus­ge­dehn­ter Spa­zier­gang in der guten Luft Kör­per und See­le gut. Ein geseg­ne­tes Weih­nachts­fest und für das neue Jahr 2021 recht viel Gesund­heit und Glück wünscht der Hei­mat,- und Kul­tur­ver­ein Gschwandt.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS