Am 6. Juli fand das 19. Tref­fen der Quat­tro­le­gen­den am Flug­platz in Gschwandt bei Gmun­den statt. Die Ver­an­stal­tung, orga­ni­siert vom Ver­ein „Club Quat­tro­le­gen­den Inter­na­tio­nal e.V“ unter der Lei­tung von Peter Rei­schl, lock­te rund 1200 Fahr­zeu­ge und Hun­der­te von Auto­mo­bi­len­thu­si­as­ten aus ganz Euro­pa an. Unter den Ehren­gäs­ten befan­den sich pro­mi­nen­te Per­sön­lich­kei­ten wie Dr. Stock­mei­er, ein Urva­ter des Audi und das Team Gum­pert. Ein beson­de­res High­light des Tref­fens war die Fei­er des 30-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums des Audi RS2.

Viel­fäl­ti­ge Fahrzeugpräsentation

Die dies­jäh­ri­ge Ver­an­stal­tung prä­sen­tier­te eine beein­dru­cken­de Band­brei­te an Fahr­zeu­gen, die die Evo­lu­ti­on des Audi Quat­tro von 1981 bis 2024 demons­trier­ten. Von Model­len mit beschei­de­nen 115 PS bis hin zu Hoch­leis­tungs­fahr­zeu­gen mit bis zu 1200 PS, war für jeden Geschmack etwas dabei. Das teu­ers­te Fahr­zeug auf dem Tref­fen hat­te einen geschätz­ten Wert von etwa 4 Mil­lio­nen Euro, was die Exklu­si­vi­tät und den hohen Samm­ler­wert der aus­ge­stell­ten Model­le unterstrich.

Dr. Stock­mei­er, Inge­nieur bei Audi und das Team Gum­pert waren als Ehren­gäs­te vor Ort und boten den Teil­neh­mern ein­ma­li­ge Ein­bli­cke in die Geschich­te und Zukunft der Mar­ke. Der VW Iltis, bekannt als der „Urva­ter“ des Audi Quat­tro, und der inno­va­ti­ve Pro­to­typ „Natha­lie“ mit Brenn­stoff­zel­len­an­trieb aus dem Hau­se Gum­pert, zogen beson­de­re Auf­merk­sam­keit auf sich.

Jubi­lä­ums­fei­er des Audi RS2

Ein wei­te­res High­light war die Fei­er des 30-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums des Audi RS2. Die­ses legen­dä­re Modell, das 1994 in Zusam­men­ar­beit mit Por­sche ent­wi­ckelt wur­de, gilt als Vor­läu­fer der heu­ti­gen Hoch­leis­tungs-Kom­bis und erfreut sich unter Samm­lern gro­ßer Beliebtheit.

Inter­na­tio­na­le Besucher

Das Tref­fen zog Gäs­te aus ganz Euro­pa an, wobei der am wei­tes­ten ange­reis­te Teil­neh­mer aus Nor­we­gen kam. Die­se inter­na­tio­na­le Betei­li­gung unter­strich die welt­wei­te Fas­zi­na­ti­on und Lei­den­schaft für die Mar­ke Audi und spe­zi­ell für den Quattro.

Erfolg­rei­che Organisation

Der Ver­an­stal­ter Peter Rei­schl dank­te in einem abschlie­ßen­den Wor­ten den Flug­platz­be­trei­bern, sei­nem Team, den Gemein­den, der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und vor allem der Dis­zi­plin der Audi Quat­tro Pilo­ten, sowie den Zuse­hern und Besu­chern, die alle dazu bei­tru­gen, ein pro­fes­sio­nel­les und unfall­frei­es Tref­fen zu ver­an­stal­ten: „Ohne das Enga­ge­ment und die Zusam­men­ar­beit aller Betei­lig­ten wäre die­ses Event nicht mög­lich gewe­sen. Es ist immer wie­der ein Erleb­nis am Flug­platz in Gschwandt zu sein und durch die pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung der Flug­platz­lei­tung mit sei­nem Team das Tref­fen orga­ni­sie­ren zu kön­nen. Ich dan­ke jedem Ein­zel­nen für sei­nen Bei­trag zu die­sem erfolg­rei­chen Wochenende.“

Die Geschich­te des Audi Quattro

Audi, ein Name, der seit über einem Jahr­hun­dert für Inno­va­ti­on und Qua­li­tät im Auto­mo­bil­bau steht, hat mit dem Quat­tro eine Revo­lu­ti­on aus­ge­löst. 1980 debü­tier­te der Audi Quat­tro auf dem Gen­fer Auto­sa­lon und beein­druck­te sofort mit sei­nem per­ma­nen­ten All­rad­an­trieb. Der Quat­tro eta­blier­te sich schnell als Vor­rei­ter im Motor­sport und domi­nier­te die Ral­lye-Welt­meis­ter­schaft in den frü­hen 1980er Jah­ren. Der Erfolg auf der Renn­stre­cke trug maß­geb­lich zur Popu­la­ri­tät und zum Ruf der Mar­ke bei. Mit kon­ti­nu­ier­li­chen Inno­va­tio­nen und tech­no­lo­gi­schen Fort­schrit­ten hat Audi den Quat­tro über die Jahr­zehn­te hin­weg immer wei­ter ver­bes­sert und an die Anfor­de­run­gen moder­ner Fah­rer ange­passt. Heu­te steht der Quat­tro nicht nur für Leis­tung und Zuver­läs­sig­keit, son­dern auch für eine rei­che Geschich­te, die eng mit der Ent­wick­lung der Auto­mo­bil­in­dus­trie ver­bun­den ist.

Das 19. Tref­fen der Quat­tro­le­gen­den war ein über­wäl­ti­gen­der Erfolg und bot den Teil­neh­mern und Besu­chern ein unver­gess­li­ches Erleb­nis. Die Viel­falt und Exklu­si­vi­tät der aus­ge­stell­ten Fahr­zeu­ge, die Anwe­sen­heit pro­mi­nen­ter Ehren­gäs­te und die Jubi­lä­ums­fei­er des Audi RS2 mach­ten das Event zu einem beson­de­ren High­light im Kalen­der jedes Audi-Enthusiasten.