Am 6. Juli ist im Uni­on-Yacht-Club Atter­see wie­der eini­ges los!

Zum Atter­see Grand Prix am Sams­tag wer­den etwa 250 Teilnehmer*innen auf mehr als 100 Boo­ten der ver­schie­dens­ten Bau­art erwar­tet. Der Atter­see Grand Prix ist eine der größ­ten Brei­ten­sport­se­gel­ver­an­stal­tun­gen in Öster­reich und wur­de erst­mals am 21.Juli 1984 durch­ge­führt. Als ers­te Ver­an­stal­tung der hart­um­kämpf­ten Long-Distance-Chall­enge wird der heu­er 34.Attersee Grand Prix ausgesegelt.

Gestar­tet wird um 10:00 Uhr vom Start­turm des UYCAs, selbst­ver­ständ­lich mit der gro­ßen Start­ka­no­ne, in Rich­tung Süden. Begin­nend mit einer gro­ßen Run­de vom UYCAs nach Par­schal­len über Kam­mer und zurück zum UYCAs muss anschlie­ßend eine klei­ne Run­de über den UYCAs, nach Weyr­egg und Kam­mer zurück zum UYCAs absol­viert wer­den. Das Zeit­li­mit für die­se zwei Run­den endet um 17:00 Uhr. Wer um die­se Zeit das Ziel nicht erreicht hat, wird anhand sei­ner Posi­ti­on, die er um 17:00 Uhr hat, ins Ziel hochgerechnet.

Jedes Boot wird mit einem Tracking­sys­tem aus­ge­stat­tet, wel­ches es allen Teilnehmer*innen sowie Zuschauer*innen ermög­licht, die Regat­ta live mit­zu­ver­fol­gen bzw. auch im Replay zu ana­ly­sie­ren. Den ent­spre­chen­den Link zur Live Über­tra­gung fin­den Sie auf www.Long-Distance-Challenge.at .

Long-Distance-Chall­enge: Allein das Wort sagt schon aus, wor­um es hier geht: Lan­ge Distan­zen. Eine Her­aus­for­de­rung. Eine Wer­tung. Die Lang­stre­cken­re­gat­ten des UYCAs wer­den zu einer Serie zusam­men­ge­fasst, dazu zäh­len neben dem Atter­see Grand Prix die 12 Stun­den-Regat­ta (13.07.) und die Lan­ge Wett­fahrt (03.08.). Alle drei Ver­an­stal­tun­gen sind Yard­stick — Regat­ten bei denen die ver­schie­dens­ten Boots­klas­sen zuge­las­sen sind. Boots­un­ter­schie­de wer­den durch ein Rating aus­ge­gli­chen. Jede der drei Ver­an­stal­tun­gen hat eine eige­ne Wer­tung und Preis­ver­tei­lung. Teil­neh­mer aller drei Regat­ten wer­den in einer Gesamt­wer­tung zusam­men­ge­fasst und segeln um den Gesamt­sieg der Long-Distance-Chall­enge. Der Gesamt­sie­ger erhält als Preis einen 1 kg schwe­ren Sil­ber­bar­ren in einem Voll­kar­bon-Stän­der. Der zwei­te Preis beträgt 500 g und der drit­te Preis 250 g.