Erle­ben Sie einen unver­gess­li­chen Abend vol­ler musi­ka­li­scher Raf­fi­nes­se und baro­cker Klang­pracht in der ehr­wür­di­gen Basi­li­ka Mond­see. Am 26. Juli um 20:00 Uhr lädt Sie die Basi­li­ka ein, die außer­ge­wöhn­li­chen Klän­ge der Cap­pel­la Mar­cia­na zu genie­ßen, dem renom­mier­ten Ensem­ble für vene­zia­ni­sche Musik, das als der Haus­chor der welt­be­rühm­ten Basi­li­ka San Mar­co in Vene­dig bekannt ist.

Unter der Lei­tung von Mar­co Gem­ma­ni, einem der füh­ren­den Exper­ten für vene­zia­ni­sche Mehr­chö­rig­keit und Maes­tro di cap­pel­la von San Mar­co, prä­sen­tiert die Cap­pel­la Mar­cia­na ein erle­se­nes Pro­gramm, das die rei­che musi­ka­li­sche Tra­di­ti­on Vene­digs leben­dig wer­den lässt. Die Zuhö­rer dür­fen sich auf dop­pel- und drei­ch­ö­ri­ge Wer­ke von Meis­ter­kom­po­nis­ten wie Andrea und Gio­van­ni Gabrie­li, Gio­van­ni Bass­a­no, Gio­van­ni Cro­ce und Mar­co Gem­ma­ni selbst freuen.

Ein Meis­ter der Mehrchörigkeit

Mar­co Gem­ma­ni, des­sen tief­ge­hen­de Kennt­nis­se und meis­ter­haf­te Inter­pre­ta­tio­nen der vene­zia­ni­schen Mehr­chö­rig­keit welt­weit aner­kannt sind, führt das Ensem­ble mit einer unver­gleich­li­chen Lei­den­schaft und Prä­zi­si­on. Sei­ne eige­nen Kom­po­si­tio­nen, die in der Tra­di­ti­on der gro­ßen Gabrie­li ste­hen, ergän­zen das Pro­gramm und ver­spre­chen ein Klang­er­leb­nis, das die Akus­tik der Basi­li­ka Mond­see voll aus­schöp­fen wird.

Ein his­to­ri­scher Klangraum

Die Basi­li­ka Mond­see, ein Juwel der Sakral­ar­chi­tek­tur, bie­tet den per­fek­ten Rah­men für die­se musi­ka­li­sche Rei­se. Die ein­zig­ar­ti­ge Akus­tik des his­to­ri­schen Gebäu­des lässt die kunst­vol­len poly­pho­nen Struk­tu­ren und har­mo­ni­schen Dia­lo­ge der Chö­re auf ein­drucks­vol­le Wei­se erklin­gen. Las­sen Sie sich von den majes­tä­ti­schen Klang­wel­ten ver­zau­bern und erle­ben Sie die spi­ri­tu­el­le Tie­fe und emo­tio­na­le Kraft die­ser beson­de­ren Musik.

Pro­gramm-High­lights:

- Andrea Gabrie­li: Sanc­tus a 12

- Gio­van­ni Gabrie­li: Jubi­la­te Deo a 12

- Gio­van­ni Bass­a­no: Can­ta­te Domi­no a 12

- Mar­co Gem­ma­ni: Mis­sa Non esu­ri­en­tes a 12

Sei­en Sie dabei, wenn die Cap­pel­la Mar­cia­na die Basi­li­ka Mond­see mit den Klän­gen des gol­de­nen Zeit­al­ters Vene­digs erfüllt. Die­ses Kon­zert bie­tet nicht nur Musik­lieb­ha­bern, son­dern allen kul­tu­rell Inter­es­sier­ten ein ein­ma­li­ges Erlebnis.

Tickets und wei­te­re Informationen:

Der Vor­ver­kauf hat bereits begon­nen. Sichern Sie sich Ihre Kar­ten früh­zei­tig, um die­ses außer­ge­wöhn­li­che Event nicht zu ver­pas­sen. Tickets sind online unter kantorei.mondsee@gmx.at, sowie an den Vor­ver­kaufs­stel­len Tra­fik Schwaig­ho­fer und im Klos­ter­la­den der Basi­li­ka erhältlich.

Wir freu­en uns auf Ihren Besuch und einen unver­gess­li­chen Abend vol­ler Musik und Geschichte!