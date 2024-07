Wir freu­en uns sehr, Sie zum fei­er­li­chen Eröff­nungs­kon­zert der Bach­Zeit am 11. August um 20:00 Uhr in der Basi­li­ka Mond­see ein­zu­la­den. Im Mit­tel­punkt des Abends steht die pracht­vol­le Kan­ta­te „Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 von Johann Sebas­ti­an Bach. Erle­ben Sie die ein­drucks­vol­le Dar­bie­tung die­ses Wer­kes durch her­aus­ra­gen­de Solist*innen, die Kan­to­rei Mond­see und das Con­sor­ti­um Lunae­la­cen­se, die sicher­lich mit dem bekann­ten Cho­ral „Jesu, mei­ne Freu­de“ Ihre Her­zen berüh­ren wird.

Das Pro­gramm wird zudem durch das „Kyrie“ und den ers­ten Satz des „Glo­ri­as“ aus Bachs Mes­se in G‑Dur BWV 236 sowie das „Sanc­tus“ in D‑Dur BWV 241 ergänzt, die das cho­ri­sche Reper­toire meis­ter­haft abrunden.

Ein wei­te­res High­light des Abends ist das „Kon­zert für Oboe und Orches­ter in d‑Moll“ BWV 1059R, in dem der Solist Gabri­el Gra­mesc mit sei­nem vir­tuo­sen Spiel glän­zen wird. Beson­ders der bewe­gen­de zwei­te Satz im Stil eines Sici­lia­no wird einen wun­der­ba­ren Kon­trast zu den vir­tuo­sen Pas­sa­gen der Außen­sät­ze bieten.

Freu­en Sie sich auf einen unver­gess­li­chen Abend vol­ler musi­ka­li­scher Höhe­punk­te in der stim­mungs­vol­len Atmo­sphä­re der Basi­li­ka Mond­see. Genie­ßen Sie mit der Kan­to­rei St. Micha­el, dem Con­sor­ti­um Lunae­la­cen­se, Solis­tin­nen und Solis­ten unter der Lei­tung von Gott­fried Hol­zer-Graf die Eröff­nung der Bach­Zeit 2024, am 11. August um 20 Uhr in der Basi­li­ka Mond­see. Kar­ten im Vor­ver­kauf sind erhält­lich im Klos­ter­la­den, in der Tra­fik Schweig­ho­fer und per Mail an kantorei.mondsee@gmx.at.

Mei­ne hal­be Stun­de Bach — Abendmeditationen

12.8. — 20.8. 2023, 20 Uhr in der Basi­li­ka Mondsee

Bach auf dem Akkor­de­on? Aber ja! So wie der ukrai­ni­sche Akkor­deo­nist Vita­ly Pat­sy­ur­kovs­kyy, der Sie mit sei­ner Vir­tuo­si­tät bei Bachs fan­tas­ti­sche Prä­lu­di­en und Fugen zum Stau­nen brin­gen wird, wer­den Sie an acht Aben­den jun­ge und eta­blier­te Künstler*innen und Ensem­bles mit ihrer Sicht auf Johann Sebas­ti­an Bach und sei­ne Söh­ne erle­ben können:

Von 12. bis 20. August um 20 Uhr, lädt die Bach­Zeit Mond­see Sie ein, eine hal­be Stun­de in der Basi­li­ka Mond­see zu ver­wei­len und in die Musik von Johann Sebas­ti­an Bach einzutauchen.

Mo 12.8 Chris­ti­ne Bran­dau­er & Irm­gard Mes­sin, Flö­te, Peter Pein­stingl, Orgelcontinuo

Di 13.8. Franz­ska Stroh­mayr, Violine

Mi 14.8. Anne Sophie Keck­eis, Cello

Do 15.8. Vita­ly Pat­sy­ur­kovs­kyy, Akkordeon

Fr 16.8. Aga­ta Meiss­ner, Cembalo

Sa 17.8. Rahel Sög­ner, Violine

So. 18.8. Ensem­ble Cameo

Mo. 19.8. Alex­an­dra Sey­wald, Violine

Di 20.8. Gott­fried Hol­zer-Graf, Orgel

Gön­nen Sie sich eine wohl­tu­en­de hal­be Stun­de mit Musik von Johann Sebas­ti­an Bach in stim­mungs­vol­ler Atmo­sphä­re in der Basi­li­ka Mond­see, von 12.8. bis 20.8., täg­lich um 20 Uhr, der Ein­tritt ist frei. Ihre Spen­de kommt zur Gän­ze den Musiker*innen zugute.