Vom 19.08.2024 bis 23.08.2024 wur­den bei der Feu­er­wehr Mond­see 47 neue Feu­er­wehr­män­ner und Feu­er­wehr­frau­en in Rah­men einer Trupp­mann-Aus­bil­dung aus­ge­bil­det. Der ver­ant­wort­li­che Haupt­amts­amts­wal­ter für Aus­bil­dung im Bezirk Vöck­la­bruck Alo­is Donin­ger konn­te, gemein­sam mit sei­nen Aus­bil­dern, den Teil­neh­mern und Teil­neh­me­rin­nen die Grund­la­gen des Feu­er­wehr­diens­tes in einem Theo­rie­abend, sowie einem Abend mit Sta­ti­ons­be­trieb und einem Nach­mit­tag mit prak­ti­schen Übun­gen bei­brin­gen. Alle 47 Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen konn­ten den Lehr­gang posi­tiv abschlie­ßen. Der Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant des Abschnit­tes Fran­ken­markt Franz Hupf gra­tu­lier­te den Teil­neh­mern und Teil­neh­me­rin­nen und bedank­te sich bei ihnen, dass sie sich für eine ehren­amt­li­che Tätig­keit als Feu­er­wehr­mann oder Feu­er­wehr­frau zur Ver­fü­gung stel­len. Den Aus­bil­dern gebührt eben­falls ein Dank für die Zur­ver­füng­stel­lung ihrer Frei­zeit und dass sie ihr gro­ßes Fach­wis­sen an die nach­fol­gen­den Gene­ra­tio­nen wei­ter­ge­ben. Der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Mond­see sagen wir eben­falls dan­ke, dass sie ihre Räum­lich­kei­ten im Feu­er­wehr­haus zur Ver­fü­gung gestellt hat.