Im Rah­men der Bach­Zeit in der Basi­li­ka Mond­see gibt es heu­er am 15.8. um 17 Uhr ein beson­de­res Ange­bot für Kin­der: Die Sopra­nis­tin Tere­sa Boning und der Erzäh­ler Wigald Boning, der als Komi­ker auf Büh­ne und im TV bekannt ist, bege­ben sich auf eine Rei­se durch das musi­ka­li­sche Schaf­fen eines der bedeu­tends­ten Kom­po­nis­ten des Barocks: Johann Sebas­ti­an Bach. Sin­gen, Erzäh­len, Mit­ma­chen –eine hal­be Stun­de lang Ein­tau­chen in die Welt vor 350 Jah­ren: Kin­der ab 5 Jah­ren mit ihren Eltern sind herz­lich ein­ge­la­den, sich von Tere­sa und Wigald mit­neh­men zu las­sen auf die­ser klei­nen Zeit­rei­se. Der Ein­tritt ist frei. Um Anmel­dung wird gebe­ten unter kantorei.mondsee@gmx.at