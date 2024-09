Der letz­te Feri­en­tag ist für die „Jahr­lin­ge“, also die neu­en Schü­le­rin­nen und Schü­ler an der HTBLA Hall­statt, zugleich der ers­te Schul­tag. Bei herr­li­chem Som­mer­wet­ter berei­te­te die Schu­le ihren nun anver­trau­ten Schütz­lin­gen am Sonn­tag einen beson­de­ren Empfang.

Dass Gemein­schaft an sei­ner Schu­le groß­ge­schrie­ben wird, möch­te Direk­tor Chris­toph Prei­mes­ber­ger sei­ne ers­ten Klas­sen gleich zu Beginn ihrer Schul­zeit in Hall­statt spü­ren las­sen. Des­halb hat man sich dort vor eini­gen Jah­ren etwas Außer­ge­wöhn­li­ches ein­fal­len las­sen. Am frü­hen Nach­mit­tag tref­fen sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit ihren neu­en Klas­sen­vor­stän­den am Bahn­hof Steeg-Gos­au. Von dort fah­ren sie dank einer guten Zusam­men­ar­beit mit dem OÖVV alle gemein­sam mit der Bahn zur Bahn­hal­te­stel­le Hall­statt. Wer den Welt­erbe­ort kennt, der weiß, dass sich eben die­se Bahn­sta­ti­on am ande­ren Ufer des Hall­stät­ter­sees befin­det und der Ort selbst von dort aus nur übers Was­ser erreicht wer­den kann. Kein Pro­blem für den Direk­tor, der am See­ufer mit Lehr­kräf­ten sei­ner Schu­le bereits auf die ankom­men­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler war­tet, um sie in tra­di­tio­nel­len Holz­boo­ten – dem Mut­zen und meh­re­ren Fuhren/Plätten – eigen­hän­dig über den See zur Schu­le zu rudern. Dort wer­den sie von ihren Eltern emp­fan­gen, um dann alle gemein­sam das Schü­ler­heim zu erkunden.

Die Lau­ne war aus­ge­las­sen, die Son­ne hat gestrahlt. In Anbe­tracht der eigent­lich schlech­ten Wet­ter­vor­her­sa­ge für den Schul­start in Ober­ös­ter­reich, mein­te Leh­rer und Rude­rer Die­ter Eder ganz über­zeugt: „Der Herr­gott muass a Ober­ös­ter­rei­cher sein!“ Ein Beweis dafür kann an die­ser Stel­le nicht ange­tre­ten wer­den, aber wider­spro­chen hat ihm auch niemand.

Dass das gemein­sa­me Ankom­men, Leh­rer und Schü­ler in einem Boot, jeden­falls als eine schö­ne Meta­pher für das gemein­sa­me Arbei­ten an der HTL­BA Hall­statt gese­hen wer­den kann, das darf mit Sicher­heit behaup­tet wer­den. Der Schul­start ist auch die­ses Jahr mehr als geglückt.