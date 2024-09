Nicht nur der heu­ri­ge Som­mer brach­te die Büche­rei­mit­ar­bei­te­rin­nen ins Schwit­zen, son­dern auch Kirch­hams lese­hung­ri­ge Kin­der. Die Feri­en­ak­ti­on der öffent­li­chen Büche­rei – für drei aus­ge­borg­te Bücher gab es einen Eis­gut­schein — wur­de bes­tens ange­nom­men und ins­ge­samt 219 Bücher ent­lie­hen und gele­sen. Man­che Kin­der kamen sogar mit klei­nen Kof­fern, um genug Lese­fut­ter für eine Woche ein­pa­cken zu können.

Büche­rei­lei­te­rin Eli­sa­beth Hue­mer ist über den Andrang in der seit letz­tem Jahr neu situ­ier­ten Büche­rei sehr erfreut: „Die Räum­lich­kei­ten im Ober­ge­schoss der Volks­schu­le sind per­fekt und kom­men bei unse­ren Lese­rIn­nen sehr gut an. Jetzt haben wir auch noch unse­ren Inter­net­auf­tritt moder­ni­siert und sind jetzt auch online am Puls der Zeit“. Die neue Adres­se lau­tet: https://www.kirchham.bvoe.at; unver­än­dert sind die Öff­nungs­zei­ten: Frei­tag von 16 – 18 Uhr und Sonn­tag von 08:30 – 11 Uhr.