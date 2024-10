Am Don­ners­tag, dem 17.10.2024, fei­er­ten alle Jung­ge­blie­be­nen des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt den Tag der Jung­ge­blie­be­nen. Mit einer Gedenk­mes­se, gelei­tet von Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger, bei der allen ver­stor­be­nen Mit­glie­dern des letz­ten Jah­res der PV Gschwandt, und dies waren elf an der Zahl, gedacht wur­de, begann der Tag der Jung­ge­blie­be­nen. Für jeden der Ver­stor­be­nen wur­de durch Vor­sit­zen­den Kurt Viert­bau­er, nament­lich vor­ge­le­sen durch Ger­ti Aschau­er, eine Gedenk­ker­ze am Altar der Pfarr­kir­che ent­zün­det. Vie­le schö­ne Gedan­ken an jeden Ein­zel­nen wur­den dabei wie­der in Erin­ne­rung geru­fen, sie alle wer­den unver­gess­lich bleiben.

Nach der hei­li­gen Mes­se mach­te sich die Fei­er­ge­mein­schaft auf den Weg in das Gast­haus Sil­ber­mair in St. Kon­rad, wo der Tag der Jung­ge­blie­be­nen rich­tig gefei­ert wur­de. Musi­ka­lisch beglei­tet durch Allein­un­ter­hal­ter Wal­ter Renn­ho­fer ver­brach­ten die Pen­sio­nis­ten der Orts­grup­pe Gschwandt eini­ge schö­ne und unter­halt­sa­me Stun­den. Geehrt wur­den auch alle Run­den Jubi­la­re, mit denen der Vor­sit­zen­de Kurt Viert­bau­er mit einem Gläs­chen Sekt ange­sto­ßen hat. Erna Bin­der gab lus­ti­ge Geschich­ten zum Bes­ten und Peter Som­mer hat für eine wirk­lich Jung­ge­blie­be­ne Resi Höl­ler mit 90 Jah­re ein Gedicht vor­ge­bracht. Der Tag ver­ging wie im Flu­ge und die Vor­freu­de auf die nächs­te Ver­an­stal­tung der PV Orts­grup­pe Gschwandt ist sicher gege­ben. Übri­gens auch mit 90 Jah­re kann man bei bes­ter Gesund­heit, wie Johann Leit­in­ger mit sei­ner char­man­ten Part­ne­rin das Tanz­bein ele­gant schwingen!