Ober­traun; Die uralten Bräu­che rund um die Rauh­näch­te mit ihrem gehei­men Zau­ber haben seit Jahr­zehn­ten einen fes­ten Platz in den Win­ter­mo­na­ten ein­ge­nom­men. Einer der schöns­ten Bräu­che ist der Glöck­ler­lauf in Ober­traun am 5. Jän­ner, dem Vor­abend des Heiligen-Drei-König-Festes.

An die 30 Kin­der und Erwach­se­ne durch­lau­fen in der letz­ten Rauh­nacht die ver­dun­kel­ten Stra­ßen, ein­ge­bet­tet zwi­schen den impo­san­ten Berg­gip­feln und dem Hall­stät­ter­see. Ein­ma­lig ist, dass in Ober­traun zum Groß­teil nur mit Kin­dern gebas­telt wird.

Seit über 30 Jah­ren haben Sil­ke und Bernd Dan­kel­mayr die seit 1970 bestehen­de Grup­pe, gelei­tet. Beim letz­ten Lauf – am 5. Jän­ner 2024 – über­ga­ben Sil­ke und Bernd die Obmann­schaft an ihren Sohn Manu­el. Gemein­sam mit vie­len Kin­dern aus dem Ort, Jugend­li­chen und Erwach­se­nen, denen die Glöck­ler­grup­pe ans Herz gewach­sen ist, ver­sucht er die­ses Jahr­zehn­te lang über­lie­fer­te Brauch­tum auch wei­ter­hin auf­recht zu halten.

Bas­tel­aben­de star­ten – jeder ist willkommen!

Für die Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten wird nun zwei­mal wöchent­lich gebas­telt. Unter der Woche don­ners­tags (ab 18:30 Uhr) mit den Erwach­se­nen, jeden Sams­tag ab 17 Uhr mit den Kindern.

Als neue „Glöck­ler-Heim­stät­te“ konn­ten in Zusam­men­ar­beit mit der Gemein­de Ober­traun zwei Räum­lich­kei­ten in der ehe­ma­li­gen Bahn­hofs­woh­nung ange­mie­tet wer­den. Dort wer­den in den nächs­ten Wochen die Kap­pen neu beklebt, Moti­ve gestanzt und ausgeklebt.

„Wir freu­en uns über die neu­en Räum­lich­kei­ten und hof­fen auf zahl­rei­che, hel­fen­de Hän­de bei den Bas­tel­aben­den!“, freut sich der jun­ge Glöck­ler-Obmann Manu­el Dankelmayr.

Im hel­len Schein der Kerzen!

Der Sinn des Glöck­ler­lau­fes ist, Heil und Segen der guten Geis­ter zu gewin­nen sowie mit dem lau­ten Klang der Glo­cken und dem hel­len Schein der Ker­zen die bösen Geis­ter zu vertreiben.

Im wei­ßen Gewand, den bis zu 20 Kilo­gramm schwe­ren Kap­pen und eben­so gewich­ti­gen Glo­cken zie­hen sie am 5. Jän­ner wie­der durch den ver­dun­kel­ten Ort am Fuße des Krippensteins!