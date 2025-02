Zu einer Haft- und einer Geld­stra­fe wur­de am Mon­tag am Lan­des­ge­richt in Wels ein 47-jäh­ri­ger Mann ver­ur­teilt, der im Zuge einer Geis­ter­fahrt einen töd­li­chen Unfall ver­ur­sacht hat.

Der fol­gen­schwe­re Unfall pas­sier­te am 07. Sep­tem­ber 2024 auf der West­au­to­bahn im Gemein­de­ge­biet von Vorch­dorf. Ein 47-Jäh­ri­ger war zuvor bei Laa­kir­chen auf die fal­sche Rich­tungs­fahr­bahn der A1 West­au­to­bahn aufgefahren.

Bei Vorch­dorf kol­li­dier­te er dann mit dem Auto eines 19-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Linz-Land. Die­ser wur­de beim Unfall so schwer ver­letzt, dass er kurz nach der Ein­lie­fe­rung ins Kli­ni­kum Wels starb. Der Geis­ter­fah­rer hat­te 1,78 Pro­mil­le, er über­leb­te den Unfall hin­ge­gen mit schwe­ren Verletzungen.

Am Mon­tag wur­de er am Lan­des­ge­richt Wels zur Zah­lung eines Trau­er­schmer­zens­gel­des in Gesamt­hö­he von 17.000 Euro an die Ange­hö­ri­gen des töd­lich ver­letz­ten Unfall­op­fers sowie zu 18 Mona­ten Haft — davon sechs Mona­te unbe­dingt — ver­ur­teilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quel­le: laumat.at