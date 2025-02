Zu einer tol­len und lus­ti­gen Pfer­de­schlit­ten­fahrt fuh­ren 36 Mit­glie­der des Eben­seer PV nach Ram­sau am Dach­stein. Die Fahrt durch eine son­ni­ge und bezau­bern­de Win­ter­land­schaft mit herr­li­cher Berg­ku­lis­se am Ram­sau­er Pla­teau, war ein beson­de­res Erleb­nis. Der Abschluss die­ser, von allen sehr genos­se­nen, Schlit­ten­fahrt fand im Gast­hof Fich­ten­heim mit gutem Essen und Ser­vice, sowie viel Spaß und Unter­hal­tung statt. Lei­der ver­ging die­ser wun­der­schö­ne Tag in herr­li­cher Umge­bung viel zu schnell.