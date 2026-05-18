Eine Exkursion führte den IV. Jahrgang der HLA für Mode Ebensee am Traunsee nach Linz. In der Landesbibliothek bekamen die Schülerinnen und Schüler wertvolle Information für das Auffinden von Literatur für ihre Diplomarbeit.

Am Nachmittag stand das Schlossmuseum am Programm, wo der Fokus auf der Schlossgeschichte und der Mode lag. Die jungen Leute konnten historische Kleidungsstücke analysieren und die zur Wahl stehenden Modelle für das Oberösterreich Dirndl diskutieren und bewerten. In der Modeschule des Salzkammergutes hat die Allgemeinbildung neben der fachlichen Ausbildung einen großen Stellenwert.