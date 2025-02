Ober­traun; Tra­di­tio­nell wird am Faschings­mon­tag der „Ober­trau­ner Fasching­brief“ wie­der in den Gast­häu­sern der Dach­stein­ge­mein­de aufgeführt.

Am 11. Novem­ber star­te­ten die Ober­trau­ner Kep­pel­wei­ba mit ihrer „Nach­le­se“. Seit­dem sam­meln sie die bes­ten Hop­pa­las und Miss­ge­schi­cke der Ober­trau­ne­rin­nen und Ober­trau­ner und brin­gen die­se in Ton, Form und Farbe.

Am Faschings­mon­tag wer­den die Stü­cke in gesun­ge­ner oder in erzähl­ter Form dargebracht.

Zu sehen bzw. zu hören ist der Ober­trau­ner Fasching­brief in fol­gen­den Loka­len: Sport­ca­fe-BSFZ 12:31 Uhr, Feri­en­dorf-Resort 15:03 Uhr, Schüt­zen­haus 17:32 Uhr, Piz­ze­ria Ober­traun 20:15 Uhr.

Außer­dem wird jedes gesun­ge­ne Stück kari­kiert und an den Best­bie­ter versteigert!

Der Rein­erlös geht übri­gens jedes Jahr an eine ande­re gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on, in die­sem Jahr darf sich der ört­li­che Berg­ret­tungs­dienst dar­über freuen!