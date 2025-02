Am Sams­tag, 01.03.2025 steigt die legen­dä­re Faschings­par­ty der SPÖ-Pins­dorf in der Stock­schüt­zen­hal­le! Los geht’s ab 20:00 Uhr – erwar­tet euch ein Abend vol­ler guter Musik, aus­ge­las­se­ner Stim­mung und när­ri­schem Spaß. Kommt vor­bei und fei­ert mit uns bis in die Nacht!