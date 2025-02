Austrom­e­xi­ka­ner Gabri­el Casta­ñe­da erklärt in sei­nem neu­es­ten Stück was ein Wan­der­tag in sei­ner Volks­schu­le mit einer Navy SEALs Aus­bil­dung gemein­sam hat­te, wie sein Mie­lestaub­sauger Dia­man­ten pro­du­ziert, was Arnold Schwar­zen­eg­ger in der Yoga­stun­de macht und was Umwelt­ak­ti­vis­tin Emi­ly Anto­nia mit einem Schlauch­boot in Bar­ce­lo­na treibt.

Schüt­zen­hil­fe leis­ten ihm dabei vie­le ver­hal­ten­so­ri­gi­nel­le Alter Egos, allen vor­an Ther­mo­mix-Exper­tin Pve­ro­ni­ka Schmie­de­rer-Pechtl, die sich alle durch die Aus­wüch­se unse­res Seins spotten.

Bit­ter­bö­se wie immer, aus­ge­stat­tet mit der schärfs­ten Zun­ge dies­seits des Rio Gran­de und treff­si­cher wie Lucky Luke, ver­schießt Gabri­el Casta­ñe­da auch in sei­nem neu­es­ten Pro­gramm Poin­ten am lau­fen­den Band. Kom­men Sie vor­bei, wenn es heißt: “Har­di Gat­ti” (Tiro­le­risch für: “Ver­flixt!”)

Wei­te­re Infos: www.castaneda.at