Der Hall­stät­ter­see ent­wi­ckelt sich immer mehr zum attrak­ti­ven Hot Spot in der Schwimm­sport­sze­ne – im Som­mer wie im Winter.

Am 22. Febru­ar ist Bad Goi­sern Aus­tra­gungs­ort des 7. Hall­stät­ter­see Eis­schwim­mens mit den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im Eis­schwim­men. Ange­mel­det sind bereits über 100 Teil­neh­mer aus 13 ver­schie­de­nen Natio­nen, dar­un­ter auch der der­zeit schnells­te Eis­schwim­mer Öster­reichs, Jür­gen Spitz­bau­er, der heu­er bei der 6th WORLD CHAM­PI­ON­SHIP in Mol­veno (Ita­li­en) 2x Sil­ber und 1x Bron­ze für Öster­reich hol­te und dabei neu­en Öster­reich Rekord in 1000m & 500m Free­style auf­stell­te. Die Wett­kämp­fe dürf­ten somit äußerst span­nend und auch für die Zuschau­er attrak­tiv werden.

Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen beim Ver­an­stal­ter, der Was­ser­ret­tung Bad Goi­sern unter der Feder­füh­rung von Orts­stel­len­lei­ter Peter Pun­ti­gam und Stv. Alex­an­der Syd­ler bereits auf Hoch­tou­ren. Infos unter www.eisschwimmen.at

Zugleich hat bereits die Pla­nung des nächs­ten Schwimm-Events im Som­mer begonnen.

Der Hall­stät­ter­see Schwimm Mara­thon fin­det am 26. Juli statt und wird eben­falls von der Was­ser­ret­tung Bad Goi­sern aus­ge­tra­gen. Die­ser belieb­te Klas­si­ker wird 2025 noch attrak­ti­ver als bis­her: Neben den Rund­kurs-Distan­zen 2,1 km, 5 km, 10 km und dem 10 km Staf­fel­be­werb wird es neu eine 7 km See­durch­que­rung mit beson­ders inter­es­san­ter Stre­cken­füh­rung von Ober­traun nach Unter­see geben. Anmel­dun­gen sind ab sofort unter www.schwimmmarathon.at möglich.