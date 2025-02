Ober­traun; Seit vie­len Jah­ren gibt es in der Dach­stein­ge­mein­de und in Zusam­men­ar­beit mit dem Bezirks­ab­fall­ver­band Gmun­den die­se Akti­on zuguns­ten unse­rer Umwelt – am Sams­tag, 8. März, ist es wie­der soweit.

Gera­de in der jüngs­ten Ver­gan­gen­heit wird lei­der ver­stärkt fest­ge­sellt, dass Dosen, Pet-Fla­schen oder Fast-Food-Ver­pa­ckungs­ma­te­ri­al ein­fach am Stra­ßen­rand (aus dem Auto her­aus) oder am See­ufer ent­sorgt wird. Sobald die letz­ten Schnee­res­te dann geschmol­zen sind, kommt der gan­ze Unrat zum Vor­schein und „war­tet“ dar­auf, ein­ge­sam­melt und ent­sorgt zu werden.

Unter dem Mot­to „Hui statt Pfui“ fin­det in Ober­traun am Sams­tag, 8. März 2025, die schon tra­di­tio­nel­le See­ufer- und Flur­rei­ni­gungs­ak­ti­on statt.

Der Start­schuss dazu fällt um 8 Uhr beim Abfall­sam­mel­zen­trum der Gemein­de Ober­traun. Vor­wie­gend wird bei die­ser Akti­on das Ufer des Hall­stät­ter­sees sowie Bach­läu­fe von ange­schwemm­tem Abfall befreit. Aber auch ent­lang von Wan­der­we­gen wird gesam­melt und gesäubert.

Neben Ober­trau­ner Ver­ei­nen und Insti­tu­tio­nen betei­li­gen sich auch die Kin­der­gar­ten-Kin­der zum Woh­le unse­rer Natur bei die­ser Akti­on! Der Umwelt­aus­schuss und die Gemein­de Ober­traun hof­fen auf zahl­rei­che Beteiligung.