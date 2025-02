In Eben­see am Traun­see muss­te die Was­ser­ret­tung am Sams­tag­nach­mit­tag aus­rü­cken, um einen Kitesur­fer aus dem Traun­see zu ret­ten. “Wir wur­den zu einer Per­so­nen­ret­tung auf Höhe des Bartel­kreuz-Tun­nels alar­miert. Ein Kitesur­fer kam auf­grund des schwa­chen Win­des nicht mehr aus dem Was­ser und hat­te durch die Strö­mung Schwie­rig­kei­ten, wie­der ans Ufer zu schwim­men. Unse­re Ein­satz­kräf­te waren rasch vor Ort und konn­ten den Kiter wohl­auf ret­ten und sicher an Land brin­gen.” Was­ser­ret­tung Eben­see, via Facebook