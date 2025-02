In Eben­see am Traun­see waren Sonn­tag­nach­mit­tag vier Feu­er­weh­ren bei einem Brand in einem Mehr­par­tei­en­wohn­ge­bäu­de im Ein­satz. Ein Durch­lauf­er­hit­zer ging in Flam­men auf, der Brand konn­te bereits von den Anwoh­nern ein­ge­dämmt wer­den. Meh­re­re Per­so­nen wur­den zur Kon­trol­le ins Kli­ni­kum gebracht.

“Am Sonn­tag­nach­mit­tag wur­den vier Feu­er­weh­ren­mit dem Alarm­stich­wort “Brand Elek­tro­an­la­ge in Gebäu­de” alar­miert. In einem Mehr­par­tei­en­haus geriet ein Was­ser-Durch­lauf­er­hit­zer in Brand. Durch den Geruch, wel­cher vom bren­nen­den Elek­tro­ge­rät aus­ging, wur­den die Bewoh­ner auf den Brand auf­merk­sam. Mit­tels Feu­er­lö­scher wur­den ers­te Lösch­maß­nah­men durch die Anrai­ner durch­ge­führt. Die Auf­ga­ben der Feu­er­wehr beschränk­ten sich somit auf die Nach­lösch­ar­bei­ten und das Belüf­ten der betrof­fe­nen Woh­nung. Die Bewoh­ner der Woh­nung wur­den vom Roten Kreuz ver­sorgt und zur Kon­trol­le in ein Kran­ken­haus gebracht. Im Ein­satz stan­den die vier Feu­er­weh­ren des Pflicht­be­rei­ches Eben­see am Traun­see, das Rote Kreuz und die Poli­zei.” Feu­er­wehr Eben­see, via Facebook