Bei strö­men­den Regen leg­te die Feu­er­wehr Fran­ken­burg am Sams­tag, dem 29. März die Leis­tungs­prü­fung Brand­dienst ab. Alle vier ange­tre­te­nen Grup­pen konn­ten die Prü­fung posi­tiv abschlie­ßen und somit konn­ten 20 Leis­tungs­ab­zei­chen, sechs in Bron­ze, sechs in Sil­ber und acht in Gold an die Kame­ra­den über­ge­ben werden.