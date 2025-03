Einer der Höhe­punk­te in der Faschings­zeit ist wohl jähr­lich der Faschings­sonn­tag mit gro­ßem Faschings­um­zug in der Nar­ren­hoch­burg Eben­see. Kaum ein ande­rer Faschings­um­zug ist so ideen­reich, krea­tiv und bunt. So auch am Sonn­tag 2.3.2025, wo tau­sen­de Men­schen dem Gesche­hen bei­wohn­ten und unzäh­li­ge Grup­pen ein fan­tas­ti­sches Schau­spiel boten. Hun­der­te Arbeits­stun­den bei der Gestal­tung der Faschings­wa­gen und Faschings­kos­tü­me, eine Unmen­ge an Pro­ben und Stun­den der Ein­übung ihrer Dar­bie­tun­gen sind not­wen­dig, um die­ses Schau­spiel für ein paar Stun­den Gau­di für die Besu­cher dar­zu­bie­ten. Man kann nur den Hut zie­hen und DAN­KE­SCHÖN sagen, es war wie­der ein Erleb­nis der Super­la­ti­ve! Mehr Wor­te sind nicht notwendig!