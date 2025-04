Am Sonn­tag war es soweit: Das neue, gewal­ti­ge Erleb­nis-Trau­n­erl wur­de im Rah­men einer Ein­wei­hungs­fei­er am Wolf­gang­see getauft und eingeweiht.

Tauf­pa­tin, Rössl­wir­tin Gud­run PETER tauf­te das nagel­neue Erleb­nis-Trau­n­erl auf den Namen „Katha­ri­na“ – und die­ser Name hat durch­aus einen geschicht­li­chen Hintergrund.

Wie der Obmann des Ver­ein Natur­er­leb­nis Trau­n­erl, Sigi Fal­ken­stei­ner sagt, wur­de die legen­dä­re Burg­schau­spie­le­rin, Katha­ri­na Schratt sozu­sa­gen als Namens­ge­be­rin aus­ge­wählt. Katha­ri­na Schratt ver­brach­te 3 Som­mer (1886 bis 1888) am Wolf­gang­see und wur­de hier fast wöchent­lich von Kai­ser Franz Josef I besucht. Er, der Kai­ser, ließ sich – um neu­gie­ri­gen Bli­cken aus­zu­wei­chen — ger­ne mit einem Trau­n­erl zur Vil­la Frau­en­stein rudern, um sei­ne Ver­trau­te und Freun­din zu besuchen.

Den Fei­er­lich­kei­ten woh­nen zahl­rei­che Ehren­gäs­te bei, so die Abge­ord­ne­te zum Natio­nal­rat, Bet­ti­na Zopf, die Bür­ger­meis­ter Franz Eisl und Otto Kloi­ber, Gemein­de­rat Phil­ip Scho­bers­ber­ger; sei­tens der WTG Nor­bert Leit­ner, Josef Schmeis­ser, Patrick deBet­tin, Bri­git­te Wink­ler und Peter Lev.

Nicht nur die Tau­fe, auch die Wei­he erhielt das Trau­n­erl, durch­ge­führt von Pfar­rer Tho­mas Berg­ner und Pfarr­ko­ope­ra­tor Micha­el Mlundi.

Gekauft wur­de das Trau­n­erl vom Ver­ein Natur­er­leb­nis Trau­n­erl. Der Ver­ein wur­de 2013 gegrün­det und hat 35 Mit­glie­der. Er hat es sich zur Auf­ga­be gestellt, die Tra­di­ti­on des Trau­n­erls, wel­ches im Mit­tel­al­ter bis ins spä­te 19. Jahr­hun­dert das wich­tigs­te Trans­port­mit­tel am See war, wie­der zu beleben.

Eisen, Vieh, Koh­le für die Schaf­berg­bahn – und vor allem Pil­ger (im Mit­tel­al­ter bis zu 90.000 pro Jahr) wur­den damals mit­tels Trau­n­erl befördert.

Die Maße des neu­en Trau­n­erls sind gewal­tig: 18 Meter lang, 4,10 Meter breit, gefer­tigt aus sta­bi­lem Lär­chen­holz mit 4 Ruder­stän­den, dia­go­nal vor­ne und hin­ten, dop­pel­wan­di­ger Aus­füh­rung und einer Nutz­last von 5 Tonnen.

Wie Sigi Fal­ken­stei­ner mit­teilt, wird das Trau­n­erl viel­fäl­tig ein­ge­setzt, jedoch „ohne bestehen­de Ange­bot am Wolf­gang­see zu kon­kur­rie­ren“, so Falkensteiner.

Es wird ein Ange­bot der „Arche Noah“ für Kin­der geben, wei­ters Früh­stücks­fahr­ten für gemel­de­te Grup­pen, Aus­fahr­ten mit Blas­mu­sik­grup­pen in allen drei Orten am See, Fahr­ten zum Echo­b­la­sen zur Fal­ken­stein­wand – und etwas ganz Neu­es: Eine Sau­na am Erlebnistraunerl.

In ihren Gruß­wor­ten waren sich die Ehren­gäs­te einig: Ein groß­ar­ti­ges, neu­es Erleb­nis­an­ge­bot, von wel­chem der gan­ze See pro­fi­tie­ren wird.