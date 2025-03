Das 23. Nost­al­gie­schi­fest am Feu­er­ko­gel ver­ein­te am 22. März 2025 Ski­grup­pen aus Öster­reich, Deutsch­land und Slo­we­ni­en in his­to­ri­schen Kos­tü­men. Bei bes­tem Ambi­en­te stan­den nicht die Geschwin­dig­keit, son­dern die Freu­de und der gemein­sa­me Spaß im Vordergrund.

Das Event, das bereits seit 2000 statt­fin­det, brach­te erneut die beson­de­re Atmo­sphä­re ver­gan­ge­ner Zei­ten auf den Berg. Mit ins­ge­samt 68 Teil­neh­mern star­te­te der Tag mit­tags mit einem tra­di­tio­nel­len Rie­sen­tor­lauf, bei dem Schier ver­gan­ge­ner Tage und his­to­ri­sche Klei­dung im Mit­tel­punkt stan­den. Im Anschluss dar­an sorg­te der Part­ner­lauf für wei­te­re Begeis­te­rung – die Teil­neh­mer prä­sen­tier­ten sich in nost­al­gi­scher Aus­rüs­tung und zeig­ten, dass die Ver­bin­dung zur Ski­kul­tur ihrer Groß­el­tern leben­dig bleibt.

„Ich bin fast jedes Jahr dabei und freue mich immer wie­der auf die Ein­la­dung auf den Feu­er­ko­gel“, erzähl­te ein Teil­neh­mer aus Nie­der­ös­ter­reich. Genau die­se Begeis­te­rung ist es, die das Nost­al­gie­schi­fest so beson­ders macht.

Orga­ni­siert wur­de das Event von der enga­gier­ten Eben­see­rin Sil­via Brum­mer und ihrem Team, die mit viel Lie­be zum Detail ein Stück Ski-Geschich­te wie­der zum Leben erweck­ten. Auch für die zahl­rei­chen Zuschau­er und Foto­gra­fen bot die Ver­an­stal­tung eine ein­zig­ar­ti­ge Kulis­se – die Ber­ge und die herr­lich nost­al­gi­sche Stim­mung zogen alle in ihren Bann.

Das Wet­ter trug eben­falls zur gelun­ge­nen Atmo­sphä­re bei: Kein Kai­ser­wet­ter, aber immer wie­der Son­nen­schein sorg­te für eine ange­neh­me und zugleich authen­ti­sche Stim­mung. Mit­ten in die­ser traum­haf­ten Kulis­se wur­de deut­lich: Hier zählt nicht nur der Wett­be­werb, son­dern vor allem das Gemeinschaftsgefühl.

Abschlie­ßend lässt sich sagen, dass das Nost­al­gie­schi­fest 2025 erneut ein vol­ler Erfolg war. Die Mischung aus Tra­di­ti­on, Begeis­te­rung und atem­be­rau­ben­der Natur hat gezeigt, wie leben­dig Ski­ge­schich­te sein kann.