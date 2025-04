Das letz­te Heim­spiel gegen Pot­ten­brunn begann mit einer Gedenk­mi­nu­te an Ladis­laus Hartl, Grün­der der Fir­ma muki Ver­si­che­rung, der vor einer Woche ver­starb und bis zuletzt treu­er Fan und Gön­ner des Eben­seer Tisch­ten­nis­ver­eins war. Die zwei Plät­ze vor den mukis auf Rang 3 lie­gen­den Pot­ten­brun­ner erwie­sen sich in die­ser Sai­son als Lieb­lings­geg­ner der Ball­künst­ler vom Traun­see. So wie im Hin­spiel gab es eine 6:0‑Klatsche für die Niederösterreicher.

Tags dar­auf kam es zum OÖ-Der­by gegen Bie­sen­feld Linz. Gegen den Herbst­meis­ter kam es eben­falls zum glei­chen Ergeb­nis wie im Grund­durch­gang: 5:5. Für die Punk­te der Eben­seer sorg­ten Jonas Prom­ber­ger (2), Micha­el Trink und Lio­nel Stift (jeweils 1) und das Dop­pel Promberger/Trink (1). Die SPG muki Eben­see schob sich damit auf End­rang 3 unter 16 Mann­schaf­ten der 2. Öster­rei­chi­schen Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga vor. Die Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler und Otto Stü­ger bedank­ten sich bei Legio­när Micha­el Trink für die letz­ten bei­den Sai­so­nen. Trink ver­lässt den Ver­ein Rich­tung Tirol. Ried­ler und Stü­ger haben des­halb ihre Füh­ler bereits auf dem Trans­fer­markt aus­ge­streckt. „Wir wer­den im Herbst wie­der mit einer attrak­ti­ven Mann­schaft auf den Titel los­ge­hen“, ver­spre­chen die bei­den Tischtenniskapazunder.