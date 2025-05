DON KOSA­KEN CHOR SER­GE JAR­OFF® Künst­le­ri­sche Lei­tung: WAN­JA HLIBKA gas­tiert am Sams­tag, dem 10.05.25 um 16 Uhr in der Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus. Das Kon­zert fin­det mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Prä­si­den­tin Fla­me of Peace HIRH Her­ta Mar­ga­re­te Habs­burg-Loth­rin­gen statt.

Der Ori­gi­nal Don Kosa­ken Chor Ser­ge Jar­off war wohl der berühm­tes­te Chor welt­weit und das über fast sechs Jahr­zehn­te von 1921 bis 1979. Seit vie­len Jah­ren ist der Chor nun wie­der unter der künst­le­ri­schen Lei­tung von Wan­ja Hlibka, dem ehe­mals jüngs­ten Solis­ten Ser­ge Jar­offs mit unver­min­der­ter Popu­la­ri­tät in den gro­ßen Kon­zert­hal­len und Kathe­dra­len in Euro­pa und seit 2007 auch im fer­nen Osten zu hören. Wei­te­re gro­ße Tour­neen durch Ame­ri­ka und Aus­tra­li­en sind in Vorbereitung.

Bemer­kens­wert ist, dass der Chor in allen Län­dern und frem­den Kul­tu­ren mit der­sel­ben Eupho­rie und Begeis­te­rung auf­ge­nom­men wird, was auch wie­der bestä­tigt, dass Musik Men­schen und Völ­ker ver­bin­den kann, auch wenn die Spra­che nicht von allen ver­stan­den wird. Die Art der Inter­pre­ta­ti­on der Gesän­ge, sowie die stimm­li­chen Mög­lich­kei­ten der Sän­ger, die aus­nahms­los auch als Solis­ten in Erschei­nung tre­ten, sind eben­falls Garant dafür, dass die typi­schen klang­li­chen Beson­der­hei­ten die­ses Cho­res erhal­ten bleiben.

Seit 2001 führt Wan­ja Hlibka den recht­lich geschütz­ten Namen DON KOSA­KEN CHOR SER­GE JAR­OFF® Lei­tung: WAN­JA HLIBKA.

Kar­ten­vor­ver­kauf zu € 20,– tw. zzgl. VVG mög­lich bei

Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik GmbH, Götz­str. 12, Bad Ischl, Tel. 06132–24000-51

Pfarr­amt Bad Ischl, Auböck­platz 3, Tel. 06132–23483‑0

TVB Auböck­platz 5: ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/12502

Rest­kar­ten an der Abend­kas­se € 25,–