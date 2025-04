Nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se steht heu­er wie­der eine Serie von Vor­stel­lun­gen der Pins­dor­fer Hei­mat­büh­ne am Pro­gramm. Im Stück „Die tota­len Chao­ten“ geht es um die etwas ande­re Fami­lie Musch. Vater Max fühlt sich zum Rent­ner gebo­ren, ist aber ein hand­werk­li­cher Alles­kön­ner. Die Oma ist ganz ver­narrt in ihren Schwie­ger­sohn, wäh­rend Ehe­frau Pau­la sich frus­triert über zu wenig Geld beklagt. Toch­ter Sara fin­det nichts dabei, „anschaf­fen“ zu gehen, ihr Freund Karl ist über bei­de Ohren ver­liebt in sie und hat sich schon gut ein­ge­lebt in die Fami­lie, eben­so Hans Bit­ter, Poli­zist und Freund der Fami­lie. Maria, Pau­las Schwes­ter, schlägt kom­plett aus der Rei­he und will ins Kloster.

Als Pau­la beschul­digt wird, einen gefro­re­nen Hasen aus dem Super­markt gestoh­len zu haben und am sel­ben Tag noch der Pfar­rer zu Besuch kommt, nimmt das Cha­os Fahrt auf!

Nach der Pre­mie­re am 25. April fin­den an 3 Wochen­en­den noch 7 wei­te­re Auf­füh­run­gen bis zum Abschluss am Mut­ter­tag im Pfarr­saal Pins­dorf statt. Erst­ma­lig erfolgt heu­er der Kar­ten­ver­kauf nur online über www.heimatbuehne-pinsdorf.at, Rest­kar­ten an der Abendkassa.