Als im Jahr 1997 von der UNESCO in Paris das Salz­kam­mer­gut mit dem Titel „Welt­erbe Kul­tur­land­schaft Hall­statt-Dach­stein/­Salz­kam­mer­gut“ aus­ge­zeich­net wur­de, konn­te kaum jemand etwas damit in Ver­bin­dung brin­gen. Den Ein­woh­nern des „10. Bun­des­lan­des“ war ohne­hin bewusst, dass sie im schöns­ten Teil Öster­reichs woh­nen. Mit der Ver­än­de­rung in der Wahr­neh­mung von außen als zuneh­mend attrak­ti­ves Rei­se­ziel, die vor allem für Hall­statt Aus­wir­kung hat, ist aber die Aus­sa­ge „erhal­tens­wer­tes Erbe der Mensch­heit“ in ihrer Bedeu­tung auch für die Ein­hei­mi­schen gestie­gen. In einer von nur 12 in Öster­reich von der UNESCO so dekla­rier­ten Gegen­den leben zu dür­fen, ist eine Aus­zeich­nung, auf die man zurecht stolz sein kann.

Die Auf­ga­be des Welterbe-Managements

Das in Hall­statt ange­sie­del­te Manage­ment­bü­ro der Welt­erbe­re­gi­on ist die Schnitt­stel­le zwi­schen den Wün­schen der Bevöl­ke­rung im gewach­se­nen Kul­tur­raum und Anfor­de­run­gen durch Insti­tu­tio­nen und Behör­den. Dort hat 2023 mit dem gebür­ti­gen Salz­bur­ger Bernd Pau­lo­witz ein inter­na­tio­na­ler Fach­mann die Geschäfts­füh­rung über­nom­men. Die Auf­ga­be des Welt­erbe-Manage­ments ist der Erhalt der beson­de­ren Eigen­hei­ten der Regi­on und die Stär­kung des Bewusst­seins für die gro­ße Bedeu­tung des Welt­erbes Salzkammergut.

Offe­ne Dis­kus­si­on zwi­schen Exper­ten und Bevöl­ke­rung am 18.4.2025

Im Rah­men des Öster­rei­chi­schen Welt­erbe­tags am 18.4.2025 fin­det nach­mit­tags in Hall­statt eine Ver­an­stal­tung statt, zu der alle inter­es­sier­ten Men­schen der Welt­erbe-Gemein­den Hall­statt, Ober­traun, Bad Goi­sern und Gos­au herz­lich ein­ge­la­den sind. Im von Exper­ten mode­rier­ten Pro­gramm wird in 2 gro­ßen Blö­cken einer­seits die bereits lau­fen­de Auf­nah­me und Digi­ta­li­sie­rung von Daten aus der Regi­on erklärt. Ande­rer­seits geht es in einer offe­nen Dis­kus­si­on zwi­schen Exper­ten und Publi­kum um das Bau­en im Welt­erbe. Letz­te­res ist ein sehr span­nen­des The­ma, denn schließ­lich ist die Kul­tur­land­schaft im Salz­kam­mer­gut ja durch die Arbeit der Bewoh­ner über Jahr­hun­der­te ent­stan­den. Nun geht es dar­um, wie die bau­li­che Zukunft gestal­tet wird, um auch in Jahr­zehn­ten noch als „erhal­tens­wer­tes Erbe der Mensch­heit“ zu gelten.

Die Ver­an­stal­tung am Welt­erbe­tag fin­det am Frei­tag, 18.4.2025 im Kul­tur- und Kon­gress­haus Hall­statt von 14:00 Uhr bis 18 Uhr statt. Ein­tritt ist frei, Anmel­dung ist nicht nötig. Kom­men­ta­re und Inputs aus der Bevöl­ke­rung sind will­kom­men und hel­fen, die Zukunft zu gestalten.