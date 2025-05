Am Sams­tag, dem 17. Mai 2025, fand für die Feu­er­weh­ren und Feu­er­wa­chen des Pflicht­be­reichs Bad Ischl eine umfas­sen­de Aus­bil­dung zum The­ma “Was­ser­be­för­de­rung über län­ge­re Weg­stre­cken” statt. Die ganz­tä­gi­ge Schu­lung umfass­te theo­re­ti­sche Grund­la­gen und inten­si­ve prak­ti­sche Übun­gen, um die Ein­satz­kräf­te opti­mal auf die Her­aus­for­de­run­gen der Was­ser­för­de­rung über wei­te Distan­zen vorzubereiten.

Teil 1: Theoretische Grundlagen im Gerätehaus der FF Pfandl

Der Vor­mit­tag star­te­te mit dem Theo­rie­teil im Gerä­te­haus der FF Pfandl. Hier wur­den den Teil­neh­mern unter der Lei­tung von Aus­bild­ner HBI Her­bert Landl wich­ti­ge Grund­la­gen ver­mit­telt. Der Fokus lag auf der Pla­nung und Berech­nung von Relais­lei­tun­gen, dem Aus­mes­sen von Weg­stre­cken sowie den phy­si­ka­li­schen Gege­ben­hei­ten der Was­ser­för­de­rung. Die­ser Abschnitt leg­te den Grund­stein für das Ver­ständ­nis der kom­ple­xen Abläu­fe bei der Über­win­dung gro­ßer Distan­zen und Höhen­un­ter­schie­de mit­tels Pumpen.

Teil 2: Praktische Ausbildung und Fehlersimulation in der Schottergrube Falkensteiner

Am spä­ten Vor­mit­tag ver­la­ger­te sich die Aus­bil­dung in die Schot­ter­gru­be Fal­ken­stei­ner, wo die theo­re­tisch erlern­ten Kennt­nis­se in die Pra­xis umge­setzt wur­den. Die bei­den Aus­bild­ner HBI Her­bert Landl und HBM Bern­hard Grill teil­ten dabei ihr fun­dier­tes Wis­sen mit den Teil­neh­mern. Die­ser Teil der Aus­bil­dung war geprägt von rea­li­täts­na­hen Übungs­sze­na­ri­en und geziel­ten Feh­ler­si­mu­la­tio­nen, die die Maschi­nis­ten vor anspruchs­vol­le Auf­ga­ben stell­ten. Die Mög­lich­keit, unter kon­trol­lier­ten Bedin­gun­gen Feh­ler zu erken­nen und zu behe­ben, trug maß­geb­lich zur Stär­kung der Pro­blem­lö­sungs­kom­pe­tenz der Ein­satz­kräf­te bei. Ein beson­de­rer Dank gilt hier der Fir­ma Sand und Schot­ter Fal­ken­stei­ner für die Bereit­stel­lung des Geländes.

Teil 3: Aufbau einer 1.300 m langen Relaisleitung vom Ischlfluss in die Lindau

Der Höhe­punkt der prak­ti­schen Aus­bil­dung war der Auf­bau einer Relais­lei­tung vom Ischl­fluss über den Auer­bach­weg in die Lin­dau. Auf einer Län­ge von 1.300 Metern und mit einem Höhen­un­ter­schied von 70 Metern wur­den vier Pum­pen stra­te­gisch posi­tio­niert, um eine För­der­leis­tung von 1.000 Litern pro Minu­te zu gewähr­leis­ten. Die Koor­di­na­ti­on die­ser kom­ple­xen Auf­ga­be über­nahm „Abschnitts­lei­ter Relais­lei­tung“ ABI Jochen Eisl, des­sen Erfah­rung und Füh­rung ent­schei­dend für den rei­bungs­lo­sen Ablauf waren. Die­se groß ange­leg­te Übung demons­trier­te ein­drucks­voll die Leis­tungs­fä­hig­keit und die Team­ar­beit der betei­lig­ten Feuerwehren.

Nachbesprechung und Ausklang

Im Anschluss an die inten­si­ve prak­ti­sche Aus­bil­dung fand eine Nach­be­spre­chung im Feu­er­wehr­haus der FF Pfandl statt. Hier wur­den die Erfah­run­gen des Tages reflek­tiert, offe­ne Fra­gen geklärt und wert­vol­les Feed­back aus­ge­tauscht. Der Tag klang mit einem Erfah­rungs­aus­tausch aus, der die Mög­lich­keit bot, von­ein­an­der zu lernen.

Die Aus­bil­dung war ein vol­ler Erfolg und hat die Ein­satz­be­reit­schaft und den Zusam­men­halt der Feu­er­weh­ren und Wachen im Pflicht­be­reich Bad Ischl maß­geb­lich ver­bes­sert. Die Kom­bi­na­ti­on aus fun­dier­ter Theo­rie und pra­xis­na­her Anwen­dung, unter­stützt durch die her­vor­ra­gen­de Koor­di­na­ti­on und die Bereit­stel­lung geeig­ne­ter Übungs­flä­chen, hat die Fähig­kei­ten der Mann­schaf­ten im Umgang mit kom­ple­xen Was­ser­för­der­sys­te­men gestärkt.

Ein Dank gilt den bei­den Aus­bild­nern HBI Her­bert Landl und HBM Bern­hard Grill für die Aus­ar­bei­tung der Ausbildung.