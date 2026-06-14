Am Samstag, den 13. Juni 2026, wurde in Reittern der diesjährige Abschnittsbewerb des Abschnittes Frankenmarkt ausgetragen, bei dem zahlreiche Jugend- und Aktivgruppen ihr Können unter Beweis stellten.

Trotz der Regenfälle am Vormittag präsentierte sich der Bewerbsplatz in ausgezeichneter Qualität. Die grüne Wiese wurde von der Feuerwehr Reittern hervorragend vorbereitet und bot Bedingungen, die mit jenen eines gut gepflegten Sportplatzes vergleichbar waren. Dadurch konnten alle Teilnehmer faire und sichere Bewerbsbedingungen vorfinden. Mit dem starken böigen Wind hatten viele Jugendgruppen zu kämpfen.

Den ganzen Tag hindurch zeigten 193 Jugend- und 122 Aktivgruppen ihre Bestleistungen. Am heutigen Tag sind insgesamt 315 Jugend- und Aktivgruppen angetreten. Die Bewerterteams leisteten den ganzen Tag eine hervorragende Arbeit und gaben eine faire Bewertung ab. Kommandant Hauptbrandinspektor Günther Lachner von der Feuerwehr Reitern mit seiner Mannschaft und mit der Unterstützung des Abschnittskommandos Frankenmarkt mit Brandrat Franz Hupf und seinen Oberbrandinspektoren des Fachdienstes Herbert Hufnagl für die Bewerbe und Karl-Heinz Hüttmaier für die Jugend haben den Leistungsbewerb hervorragend organisiert.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Franz Hupf konnte bei der Schlussveranstaltung zahlreiche Ehrengäste begrüßen, unter Ihnen Mag. Richard Steinkogler von der BH Vöcklabruck, die Abgeordneten zum OÖ. Landtag Elisabeth Gneißl und Doris Margreiter, den Bürgermeister der Gemeinde Weißenkirchen im Attergau Josef Rauchenzauner sowie die Musikkapelle Weißenkirchen im Attergau. Feuerwehrkommandant Günther Lachner bedankte sich bei allen für die Teilnahme, bei seinen Kameraden für die geleisteten Stunden und den Grundbesitzern für die Verfügungstellung des Bewerbsplatzes.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Hupf überreichte mit den Ehrengästen, den Siegern der einzelnen Klassen, die Pokale. In der Bezirksliga der Jugend konnte Weyregg am Attersee 1 in Bronze und Neukirchen an der Vöckla 1 in Silber den Sieg erringen. Bei den Aktiven gewann Kemating 1in Bronze und Redlham 2 in Silber die Bezirksliga.