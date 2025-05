Ein gro­ßer Erfolg war „Das Fest des Frie­dens“ am Sams­tag 3.5.2025 im Zuge der Fei­er­lich­kei­ten 250 Jah­re Buko­wi­na im Muse­um der Regi­on Vorchdorf.

„Mit die­sem Zulauf hat glau­be ich nie­mand gerech­net und kein Besu­cher hat es bereut gekom­men zu sein. Es wur­de auch ein reich­hal­ti­ges Pro­gramm und eine Sum­me an Infor­ma­tio­nen und Dar­bie­tun­gen aus dem Buko­wi­na­land gebo­ten. Es freut mich aber auch, dass wei­ter­hin Inter­es­se an der Aus­stel­lung 250 Jah­re Buko­wi­na im Muse­um der Kitz­man­tel­hal­le Vorch­dorf besteht, die noch bis 30.6.2025 besucht wer­den kann. Die Öff­nungs­zei­ten sind jeweils Don­ners­tag von 13:00 bis 17:00 Uhr und Besu­che außer­halb die­ser Zei­ten oder Füh­run­gen sind nach vor­he­ri­ger Ver­ein­ba­rung mög­lich. Kon­takt: +43 676 898655578 oder unter museum@kitzmantel.at“, so Mit­or­ga­ni­sa­tor Her­bert Riess, des­sen Eltern selbst in der Buko­wi­na gelebt haben und nach Öster­reich geflüch­tet sind.