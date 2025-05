Und die­se Zei­len des Lie­des „Des schens­te Plat­zerl auf da Welt des is da Offen­see“ vom Arbei­ter­ge­sangs­ver­ein „Kohl­rös­erl“ am Don­ners­tag 1. Mai 2025 bei der Jau­sen­sta­ti­on See­au am Offen­see live gesun­gen muss man erlebt haben. „A Traum­ta­gerl, lau­ter gschma­he Leit als Zua­l­oser, a Wetta wie aus an Büder­bü­chi, Herz was willst du mehr“ so der Obmann Her­wig Loidl zur Situa­ti­on. Die Chor­lei­te­rin Chris­ta Spiess­ber­ger hat ihre Män­ner­grup­pe voll im Griff und sorg­te bei den Gesangs­ein­la­ge für „Zucht und Ord­nung“. Zwi­schen den Dar­bie­tun­gen der Kohl­rös­erl brach­ten Han­nes und Hans Peter mit ihren Zieh­har­mo­ni­kas Schwung und Stim­mung in den Nach­mit­tag und es wur­de flei­ßig mit­ge­sun­gen. Auch die Eben­seer Bür­ger­meis­te­rin Sabi­ne Prom­ber­ger ließ es sich nicht neh­men dabei zu sein.

Obmann Her­wig Loidl hat­te die ehren­vol­le Auf­ga­be Hans Rei­sen­bich­ler ali­as „Roaf­schnei­der“ zu sei­nem heu­ti­gen 90. Geburts­tag zu gra­tu­lie­ren und natür­lich auch mit einem Geburts­tags­ständ­chen auf­zu­war­ten. Tho­mas und Chris­ta mit ihrem Team von der Jau­sen­sta­ti­on See­au hat­ten alle Hän­de voll zu tun, um dem Gäs­te­an­sturm Herr zu wer­den. Aber alle Besu­cher wur­den zur Zufrie­den­heit bedient und haben den schö­nen Tag genos­sen. Die Jau­sen­sta­ti­on See­au ist jetzt durch­ge­hend geöff­net, Sperr­tag ist der Mitt­woch. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fäl­le. Der 1. Mai 2025 war wie­der ein Tag, der Dank der „Kohl­rös­erl“ und dem “schens­ten Plat­zerl Offen­see” in Erin­ne­rung blei­ben wird.