Die Bio­gra­fie des unver­ges­se­nen Bad Isch­ler Arz­tes fand Auf­nah­me ins gro­ße Ober­ös­ter­rei­chi­sche Erinnerungswerk.

Das ange­spro­che­ne Buch ist nicht, wie man zunächst mei­nen könn­te, im Buch­han­del erhält­lich, son­dern es han­delt sich dabei um eine Samm­lung von Por­träts her­aus­ra­gen­der Per­sön­lich­kei­ten, die in nur zwei Exem­pla­ren auf­liegt und sowohl im Lin­zer Mari­en­dom als auch im Schloss­mu­se­um Linz zur Ein­sicht aufliegt.

Seit 2019 gibt es die­ses Pro­jekt, jähr­lich wer­den neue Sei­ten „auf­ge­schla­gen“, das heißt neue Bio­gra­fien, bestehend aus Tex­ten, Fotos und/oder Doku­men­ten wer­den in die stän­dig wach­sen­de Samm­lung auf­ge­nom­men. Aus­ge­wählt wer­den Per­so­nen, die ent­we­der im Natio­nal­so­zia­lis­mus ver­folgt wor­den waren oder die durch wider­stän­di­ges Han­deln gegen das NS-Regime ihr eige­nes Leben in Gefahr gebracht hatten.

Heu­er fand der in Bad Ischl unver­ges­se­ne MR Dr. Josef Sora Auf­nah­me in die­ses Werk, auf Initia­ti­ve von Mag. Kurt Lux wur­de die Toch­ter Hen­dri­ke Sora ein­ge­la­den, einen Text über ihren Vater zu ver­fas­sen. Bei der Fei­er­stun­de am 22.5. im Lin­zer Mari­en­dom konn­te sie die­sen dann der Öffent­lich­keit prä­sen­tie­ren. Dr. Sora, der für sei­ne huma­ni­tä­ren Leis­tun­gen im Jahr 2000 auch den Ehren­ring der Stadt Bad Ischl erhal­ten hat­te, hat als Lager­arzt im KZ Melk, eine der vie­len Außen­stel­len des KZ Maut­hau­sen, rund 14.000 Men­schen das Leben geret­tet. Noch Jahr­zehn­te spä­ter wur­de er von Über­le­ben­den besucht oder bekam Dan­kes­brie­fe aus aller Welt.

Der Lions Club, des­sen Grün­dungs­mit­glied Dr. Sora gewe­sen war, und der Musik­ver­ein 1838 Bad Ischl, dem er als Cel­list über vie­le Jahr­zehn­te ange­hört hat­te, sind stolz auf ihr eins­ti­ges Mit­glied und freu­en sich sehr über die­se Wür­di­gung eines gro­ßen Humanisten.