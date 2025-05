Die Erd­äp­fel­py­ra­mi­de auf 1.400 m See­hö­he – ein gemein­sa­mes Pro­jekt der HLW Bad Ischl und der Kat­rin Seil­bahn – steht für Bil­dung, Regio­na­li­tät und Zukunftsbewusstsein.

Bad Ischl, Mai 2025 – Auf 1.400 Metern See­hö­he wächst mehr als nur ein Grund­nah­rungs­mit­tel: Seit drei Jah­ren set­zen Schüler*innen der HLW Bad Ischl auf der Kat­rin Erd­äp­fel an – heu­er erst­mals gleich in zwei Pyra­mi­den. Das Pro­jekt, ein­ge­bet­tet in den schu­li­schen Schwer­punkt „Ernäh­rung & Nach­hal­tig­keit“, ver­bin­det prak­ti­sches Ler­nen mit regio­na­ler Ver­ant­wor­tung und macht deut­lich: Auch im alpi­nen Raum kann Land­wirt­schaft gelingen.

Ler­nen mit Aussicht

Die Erd­äp­fel­py­ra­mi­de ist ein platz­spa­ren­des Hoch­beet mit beacht­li­chem Ertrag: Bis zu 20 Kilo­gramm Kar­tof­feln pro Qua­drat­me­ter sind mög­lich. Die Kon­struk­ti­on ist ein­fach, robust – und ide­al für stei­les Gelän­de, klei­ne Gär­ten oder urba­ne Bal­ko­ne. Die Schüler*innen der drit­ten Klas­se haben das Modell selbst geplant, gebaut, befüllt und bepflanzt – und über­neh­men nun über die gesam­te Sai­son hin­weg die Pflege.

Neu in die­sem Jahr: Eine zwei­te, klei­ne­re Pyra­mi­de für Win­ter­saat und Berg­kräu­ter – als Ergän­zung und Wei­ter­ent­wick­lung des erfolg­rei­chen Bildungsprojekts.

Der Erd­ap­fel als Kulturgut

Seit Jahr­hun­der­ten Teil unse­rer Ernäh­rung, steht der Erd­ap­fel heu­te auch für The­men wie Ernäh­rungs­sou­ve­rä­ni­tät, Kli­ma­an­pas­sung und regio­na­le Kreis­läu­fe. In Zei­ten glo­ba­ler Unsi­cher­heit ist die robus­te Knol­le ein Sym­bol für Unab­hän­gig­keit – und für das, was in Zukunft zählt: das Nahe­lie­gen­de, das Boden­stän­di­ge, das Machbare.

Ein Ort zum Stau­nen und Lernen

Die Pyra­mi­den lie­gen direkt hin­ter der Berg­sta­ti­on der Kat­rin Seil­bahn und sind für alle Besucher*innen frei zugäng­lich. Sie laden ein zum Inne­hal­ten, Beob­ach­ten und Nach­den­ken – über Her­kunft, Zukunft und die Kraft des Ein­fa­chen. Ein Pro­jekt für Fami­li­en, Schul­klas­sen und alle, die das Ech­te suchen.