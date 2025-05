Mit einem groß­ar­ti­gen 4. Platz kehr­te das Team „Spar­füch­se Salz­kam­mer­gut“ der Han­dels­aka­de­mie Bad Ischl vom Fina­le des inter­na­tio­na­len Ban­ken­plan­spiels SCHUL­BAN­KER 2024/25 aus Ber­lin zurück. In einem hoch­ka­rä­tig besetz­ten Wett­be­werb unter der Schirm­herr­schaft des Bun­des­ver­bands deut­scher Ban­ken konn­ten sich die Schü­ler Mar­co Freund, Ame­lie Prinz, Flo­ri­an Praschl, Berat Ars­lan und Simon Höll (3BK) gegen 667 ande­re Teams aus Deutsch­land, Öster­reich und Ita­li­en behaupten.

Seit dem offi­zi­el­len Start­schuss am 11. Novem­ber 2024 hat­ten ins­ge­samt 2.772 Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihre eige­nen vir­tu­el­len Ban­ken gegrün­det, geführt und stra­te­gisch wei­ter­ent­wi­ckelt. In Teams über­nah­men sie Ver­ant­wor­tung für alle zen­tra­len Berei­che eines Kre­dit­in­sti­tuts: Sie ana­ly­sier­ten Bilan­zen, leg­ten Zins­sät­ze fest, ver­ga­ben Kre­di­te, ent­wi­ckel­ten Akti­en­pa­ke­te und tra­fen weit­rei­chen­de Ent­schei­dun­gen in den Berei­chen Risi­ko­ma­nage­ment und Marktanalyse.

Beim span­nen­den Final­wo­chen­en­de vom 3. bis 5. Mai 2025 in Ber­lin tra­fen die 20 bes­ten Teams auf­ein­an­der. In fünf Ent­schei­dungs­run­den muss­ten sie sich nicht nur gegen wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen behaup­ten, son­dern auch unter Beweis stel­len, wie gut sie als Vor­stands­team zusam­men­ar­bei­ten kön­nen. Der Aus­tausch mit Gleich­alt­ri­gen aus drei Län­dern, der Ein­blick in wirt­schaft­li­che Zusam­men­hän­ge und die inter­na­tio­na­le Atmo­sphä­re mach­ten das Fina­le zu einem unver­gess­li­chen Erlebnis.

Die Preis­ver­lei­hung fand in den Räum­lich­kei­ten des Bun­des­ver­bands deut­scher Ban­ken statt. Dort gra­tu­lier­ten unter ande­rem Haupt­ge­schäfts­füh­rer Hei­ner Her­ken­hoff, Bereichs­lei­te­rin Sarah Schmidt­ke sowie der Gene­ral­se­kre­tär des Öster­rei­chi­schen Ban­ken­ver­bands, Gerald Resch, den erfolg­rei­chen Teilnehmer:innen. Wäh­rend die ers­ten drei Plät­ze an Teams aus Deutsch­land gin­gen, sicher­ten sich die „Spar­füch­se Salz­kam­mer­gut“ als bes­tes öster­rei­chi­sches Team den her­vor­ra­gen­den vier­ten Platz.

Ein beson­de­rer Dank gilt den betreu­en­den Lehr­kräf­ten Prof. Otto Aham­mer und Prof. Manue­la Kefer, die das Team in Ber­lin beglei­tet und inten­siv auf den Wett­be­werb vor­be­rei­tet haben. „Der Erfolg unse­res Teams beim SCHUL­BAN­KER-Fina­le in Ber­lin ist ein star­kes Zei­chen dafür, wie enga­giert, klug und team­ori­en­tiert unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler arbei­ten. Sie haben sich inten­siv mit kom­ple­xen wirt­schaft­li­chen Zusam­men­hän­gen aus­ein­an­der­ge­setzt und dabei ech­te Füh­rungs­qua­li­tä­ten gezeigt. Es war beein­dru­ckend zu sehen, mit wie viel Begeis­te­rung sie ihre fik­ti­ve Bank geführt und sich mit Teams aus ande­ren Län­dern gemes­sen haben. Sol­che Erleb­nis­se gehen weit über klas­si­schen Unter­richt hin­aus – sie stär­ken Selbst­ver­trau­en, Pro­blem­lö­sungs­kom­pe­tenz und wirt­schaft­li­ches Den­ken. Ich bin sehr stolz auf unse­re Spar­füch­se und freue mich, sie auf die­sem Weg beglei­ten zu dür­fen,“ so Otto Aham­mer. Die Direk­to­rin der Han­dels­aka­de­mie und Pra­xis­schu­le Bad Ischl ist sehr stolz auf die Leis­tun­gen ihrer „Finanz­gu­rus“ und das Enga­ge­ment ihrer Lehr­kräf­te: „Pra­xis­na­he Finanz­bil­dung wird in unse­rer Schu­le ganz groß geschrie­ben. Egal, wel­chen Berufs­weg man spä­ter ein­schla­gen wird – das Wis­sen um wirt­schaft­li­che Zusam­men­hän­ge ist im Leben immer hilfreich.“

„Finanz­bil­dung ist der Schlüs­sel zu einem selbst­be­stimm­ten Leben“, beton­te Hei­ner Her­ken­hoff. Auch Gerald Resch zeig­te sich begeis­tert: „Finanz­bil­dung auf höchs­tem Niveau – ein Leucht­turm­pro­jekt, das künf­ti­gen Gene­ra­tio­nen ein wert­vol­les Rüst­zeug für die Teil­nah­me am Wirt­schafts­le­ben mitgibt.“

Neben der HAK Bad Ischl waren vier wei­te­re öster­rei­chi­sche Final­teams ver­tre­ten, drei davon erreich­ten Top-10-Plat­zie­run­gen – ein groß­ar­ti­ger Erfolg für Öster­reichs Berufs­bil­den­de Höhe­re Schulen.