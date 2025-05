Frei­tag, 16. Mai 19:30 Uhr

Pfarr­zen­trum Bad Ischl, Gro­ßer Saal

Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spende

Eine Ver­an­stal­tung der Biblio­thek der Pfar­re Bad Ischl __________________________________________________________________________________

Eri­ka Plu­har: Spät aber doch

Roman

Resi­denz Ver­lag 2025

Eine jun­ge Lie­bes­ge­schich­te zwei­er alt gewor­de­ner Men­schen. Über 60 Jah­re sind ver­gan­gen, als Lui­sa IHN eines Tages zufäl­lig auf der Stra­ße wie­der trifft: Hein­rich war einst ihre gro­ße Jugend­lie­be gewe­sen und sie hat­ten ein­an­der seit die­ser Zeit gänz­lich aus den Augen ver­lo­ren. Sie ver­ab­re­den ein bal­di­ges Wie­der­se­hen, und auf die­se Begeg­nung fol­gen vie­le weitere…

ERI­KA PLU­HAR gebo­ren 1939 in Wien, war seit ihrer Aus­bil­dung am Max- Rein­hardt-Semi­nar bis 1999 Schau­spie­le­rin am Burg­thea­ter in Wien. Sie tex­tet und inter­pre­tiert Lie­der, hat Fil­me gedreht und zahl­rei­che Bücher ver­öf­fent­licht. 2000 erhielt sie das Gol­de­ne Ehren­zei­chen der Stadt Wien und 2009 den Ehren­preis des öster­rei­chi­schen Buch­han­dels für Tole­ranz in Den­ken und Han­deln. Im Resi­denz Ver­lag u. a. erschie­nen: „Die öffent­li­che Frau“ (2013), „Hed­wig heißt man doch nicht mehr“ (2021), „Git­ti“ (2023), “Trotz­dem” (2024) und “Spät aber doch” (2025).