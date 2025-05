Es ist eigent­lich ja ganz ein­fach: Man den­ke sich statt der frisch auf­ge­blüh­ten Kas­ta­ni­en­bäu­me und der Lin­den ein paar uralte Pla­ta­nen, man ver­tau­sche den Isch­ler Kur­park mit dem Dorf­platz von St. Paul de Vence (den die Schü­ler schon ken­nen!) und neh­me ein paar die­ser legen­dä­ren Eisen­ku­geln … und die ers­te Pétan­que­par­tie kann losgehen.

9 ange­hen­de Maturant*innen der 5 HLa Fran­zö­sisch­klas­se mit Mag. Hei­di Egger und ihrer Sprach­as­sis­ten­tin Emma Ben­nett waren über Ein­la­dung des Ver­ei­nes „Pétan­que im Kur­park“ zum dor­ti­gen „Ter­rain de Boules“ gekom­men, um den süd­fran­zö­si­schen Natio­nal­sport ein­mal selbst aus­zu­pro­bie­ren. Es waren nicht Pierre, Joseph et Chris­ti­ne, son­dern Peter, Sepp und Chris­ti­ne, die den jun­gen Gäs­ten eine umfas­sen­de Ein­füh­rung in die Wurf­tech­nik und die Spiel­re­geln gaben und dann gings auch schon los!

Wie bei unse­rem Eis­stock­schie­ßen geht es letzt­lich dar­um, wer mit sei­nen Kugeln (Eisen, nicht Plas­tik, wie am Strand von Caor­le!) dem Cochon­net, also dem klei­nen „Schwein­derl“ am nächs­ten kommt. Und so weh­te ein Hauch von Pro­vence bei herr­li­cher Früh­lings­son­ne durch den Isch­ler Kur­park und die Begeis­te­rung bei den jun­gen Tou­ris­ti­kern war groß. Zuge­ge­ben, es fehl­te das Café de la Place von St. Paul und klar, dass hin­ter kei­nem Baum une bou­teil­le de Pas­tis ou de vin rouge“ ver­steckt war, aber die Lust auf eine Fort­set­zung des Boule­spie­les wur­de auf alle Fäl­le geweckt. Die Freu­de waren allen Betei­lig­ten, den Schüler*innen eben­so wie den drei „Pétan­que­pro­fis“ anzu­se­hen und einen Nach­mit­tag lang weh­te ein savoir viv­re fran­çais durch das cent­re ville von Bad Ischl!

Ein mer­ci beau­coup an das Team des Isch­ler Pétan­que-Ver­ei­nes. Au plaisir!