Mitt­woch 28. Mai 2025, Am letz­ten Übungs­abend der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl gab es ein freu­di­ges Ereig­nis für die Florianis.

Mar­kus Plaß lud sei­ne Kame­ra­den anläss­lich sei­nes 50igsten Geburts­ta­ges zu Speis und Trank ins Gerätehaus.

Mar­kus ist bereits 38 Jah­re lang Mit­glied bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr. Ange­fan­gen hat alles bei der Feu­er­wehr Bad Hall wo Mar­kus schnell eine trei­ben­de Kraft in den eige­nen Rei­hen wur­de. Nach unzäh­li­gen Aus­bil­dun­gen fun­gier­te er als Atem­schutz­wart, Zugs­kom­man­dant und Aus­bil­dungs­be­auf­trag­ter. Im Jahr 2017 wech­sel­te Mar­kus der Lie­be wegen zur Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl. In Bad Ischl ist er der Haupt­ver­ant­wort­li­che für die Aus­bil­dung und die fach­ge­rech­te Plat­zie­rung der Gerät­schaf­ten in den Fahr­zeu­gen. In unzäh­li­gen ehren­amt­li­chen Stun­den sorgt Mar­kus für einen guten Aus­bil­dungs­stand sei­ner Kame­ra­den, was dem siche­ren und genau­en Arbei­ten bei Ein­sät­zen und Übun­gen zu Gute kommt.

Der Kom­man­dant Jochen Eisl wür­dig­te Mar­kus Enga­ge­ment in einer kur­zen Anspra­che und über­reich­te ihm gemein­sam mit sei­nem Stell­ver­tre­ter Han­nes Stibl und Ver­tre­tern aus dem Aus­bil­dungs­team vom Pflicht­be­reich Bad Ischl, ein Geschenk. Das Kom­man­do und die Kame­ra­den gra­tu­lier­ten dem Jubi­lar recht herz­lich und lie­ßen Mar­kus an die­sem Abend hochleben.