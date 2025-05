Mit einem kraft­vol­len Impuls star­ten die Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut in die Som­mer­sai­son 2025 und prä­sen­tie­ren heu­te am Grün­berg ihre neue Sub­mar­ke Körper, Geist & Ber­ge. Der Pres­se­brunch fin­det bewusst an die­sem Stand­ort statt – nicht nur, weil der Grün­berg als Fami­li­en- und Erleb­nis­berg eine zen­tra­le Rol­le im neu­en Kon­zept ein­nimmt, son­dern auch auf­grund der engen Zusam­men­ar­beit mit dem Baum­wip­fel­pfad. Die­se Part­ner­schaft hat sich im letz­ten Win­ter mit dem erfolg­rei­chen Lich­ter­zau­ber-For­mat, das zahl­rei­che Gäs­te begeis­ter­te, beson­ders bewährt. Ins­ge­samt konn­ten dabei rund 17.000 Besu­cher begrüßt werden.

Im Mit­tel­punkt der neu­en Sub­mar­ke steht ein ganz­heit­li­ches Ange­bot, das Gesund­heit, den Geist, Bewe­gung und Ent­span­nung mit­ein­an­der ver­bin­det – und das an gleich vier Stand­or­ten der Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut: Grün­berg, Dach­stein West, Feu­er­ko­gel und Dach­stein Krip­pen­stein. Ziel ist es, das gan­ze Jahr über erleb­ba­re High­lights zu schaf­fen – für Men­schen, die in der Natur auf­tan­ken, sich bewe­gen oder mit Freun­den und Fami­lie eine gute Zeit ver­brin­gen wollen.

Ein wei­te­rer Grund zur Freu­de: Schon die­sen Frei­tag, am 23. Mai, fin­det am Grün­berg die ers­te offi­zi­el­le Ver­an­stal­tung von Kör­per, Geist & Ber­ge statt – ein Auf­takt, der den neu­en Weg in Rich­tung bewuss­ter Berg­mo­men­te einläutet.

Ganz­jäh­ri­ger Berg­ge­nuss für alle Generationen

Die Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut ver­ste­hen sich als Part­ner für akti­ve Frei­zeit­ge­stal­tung in jeder Jah­res­zeit. Ob Früh­ling, Som­mer, Herbst oder Win­ter – an allen vier Stand­or­ten wer­den regel­mä­ßig neue Impul­se gesetzt, die für Abwechs­lung, Bewe­gung, Fami­li­en­zeit und alpi­ne Erleb­nis­se sor­gen. Mit der neu­en Sub­mar­ke wird das bestehen­de Ange­bot erwei­tert – ohne auf sai­so­na­le Begren­zun­gen Rück­sicht neh­men zu müs­sen. Das stärkt auch das belieb­te Ganz­jah­res­ti­cket Natür­lich 365, das nun noch mehr Mög­lich­kei­ten eröffnet.

Natür­lich 365 – Das Ticket für alle Jahreszeiten

Die Sai­son­kar­te Natür­lich 365 – Das gan­ze Jahr über Berggenuss

Die Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut bie­ten mit der Sai­son­kar­te Natür­lich 365 ein ein­zig­ar­ti­ges Ticket für alle Jah­res­zei­ten. Exklu­siv für Mit­glie­der des Dach­stein plus Clubs ermög­licht die Kar­te 365 Tage im Jahr unein­ge­schränk­ten Zugang zu Natur- und Bergerlebnissen.

Ob Früh­ling, Som­mer, Herbst oder Win­ter – die Natür­lich 365 Sai­son­kar­te gilt in allen drei Ski­ge­bie­ten (Dach­stein West, Dach­stein Krip­pen­stein und Feu­er­ko­gel) sowie bei den sechs Som­mer-Berg­bah­nen der Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut. Gäs­te pro­fi­tie­ren von gren­zen­lo­sem Natur­ge­nuss und erle­ben die beein­dru­cken­de Berg­welt zu jeder Jahreszeit.

Ein beson­de­res High­light: Mit dem Natür­lich 365 Ticket sind die Berg­bahn-Tickets bei zahl­rei­chen Kör­per, Geist & Ber­ge-Ange­bo­ten bereits inklu­diert. Das bedeu­tet nicht nur Viel­falt bei den Akti­vi­tä­ten, son­dern auch eine spür­ba­re Erleich­te­rung für die Geldbörse.

Die Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut set­zen damit einen neu­en Stan­dard für Berg­lieb- und Natur­lieb­ha­ber, die das gan­ze Jahr über die Schön­heit der Regi­on erle­ben möchten.

„Das Natür­lich 365 Ticket wur­de erst­mals Ende 2022 auf den Markt gebracht und bis­her haben wir rund 4.200 Tickets ver­kauft – eine Erfolgs­ge­schich­te,” so Rupert Schie­fer, Geschäfts­füh­rer der Berg­bah­nen Dach­stein Salzkammergut.

Prei­se (gül­tig bis 31.10.2025):

Erwach­se­ne: € 649,–

Jugend­li­che (Jg. 2006–2008): € 389,–

Kin­der (Jg. 2009–2018): € 227,–

Hun­de: € 130,– (Lei­nen- und Maulkorbpflicht)

Die vier Stand­or­te im Porträt

Grün­berg – Der Fami­li­en­berg am Traunsee

Der Grün­berg in Gmun­den steht für Erho­lung, Natur­er­leb­nis und Fami­li­en­zeit. Die Grün­berg­ban­de, die Som­mer­ro­del­bahn, der Baum­wip­fel­pfad Salz­kam­mer­gut und zahl­rei­che Wan­der­we­ge machen ihn zum idea­len Aus­flugs­ziel für Groß und Klein. Mit Ver­an­stal­tun­gen, im Rah­men von Kör­per, Geist und Ber­ge, wie Yoga, Pila­tes und HIIT auf der Aus­sichts­platt­form des Baum­wip­fel­pfads, Gesund­heits­wan­de­run­gen oder dem abend­li­chen Sun­dow­ner mit Wein­ver­kos­tung kom­men vie­le auf ihre Kos­ten. Im Win­ter begeis­tert der Lich­ter­zau­ber am Baum­wip­fel­pfad mit stim­mungs­vol­ler Beleuch­tung und Ver­an­stal­tun­gen wie Advent­sin­gen oder Kram­pus­lauf. Der Grün­berg wur­de mit dem Güte­sie­gel der Bes­ten Öster­rei­chi­schen Som­mer-Berg­bah­nen für sein umfang­rei­ches Fami­li­en­an­ge­bot ausgezeichnet.

Dach­stein West – Der sport­lich-natur­na­he Erlebnisberg

Im Som­mer erwar­ten Gäs­te in Gos­au, Russ­bach und Anna­berg ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm rund um Bru­nos Berg­welt, Fami­li­en­wan­de­run­gen und Natur­er­leb­nis­se. Ergän­zend zum klas­si­schen Frei­zeit­an­ge­bot laden unter der Sub­mar­ke von Kör­per, Geist und Ber­ge Yoga am Berg, Kräu­t­er­wan­de­run­gen und Kin­der­yo­ga dazu ein, die Umge­bung bewusst und aktiv zu erle­ben. Im Win­ter bie­tet Dach­stein West mit Ski­tou­ren-Camps und Schnee­schuh­wan­de­run­gen genuss­vol­le Aktiv­mo­men­te im Schnee. Die Regi­on punk­tet mit ihrer natur­na­hen Aus­rich­tung und hält für Gäs­te jeden Alters und Fit­ness­le­vels das pas­sen­de Ange­bot bereit.

Feu­er­ko­gel – Der aus­sichts­rei­che Klassiker

Der Feu­er­ko­gel in Eben­see begeis­tert mit sei­nem atem­be­rau­ben­den Pan­ora­ma­blick über den Traun­see und die umlie­gen­de Berg­welt. Im Som­mer war­ten abwechs­lungs­rei­che Ange­bo­te wie Son­nen­auf­gangs­fahrt mit anschlie­ßen­dem Früh­stück, Sagen­wan­de­run­gen oder eine Lesung mit Bern­hard Aich­ner. Ein beson­de­res High­light ist die stim­mungs­vol­le Sonn­wend­fei­er, die Gäs­te in beson­de­rer Atmo­sphä­re zusam­men­bringt. Dar­über hin­aus bie­tet der Feu­er­ko­gel idea­le Bedin­gun­gen für Fami­li­en­wan­de­run­gen und Natur­er­leb­nis­se. Der Berg ver­bin­det Natur und Kul­tur auf char­man­te Wei­se – ein idea­les Ziel für alle, die das Salz­kam­mer­gut von sei­ner aus­sichts­rei­chen Sei­te genie­ßen möchten.

Dach­stein Krip­pen­stein – Der Berg für Weit­blick und Tiefe

Mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Lage hoch über dem Hall­stät­ter­see und dem beein­dru­cken­den Pan­ora­ma des Dach­stein­mas­sivs sowie der spek­ta­ku­lä­ren Aus­sichts­platt­form 5fingers ist der Krip­pen­stein der per­fek­te Ort für bewuss­tes Inne­hal­ten und inten­si­ve Natur­er­leb­nis­se. Gäs­te erwar­ten beson­de­re For­ma­te wie Son­nen­auf­gangs- und Voll­mond­fahr­ten, Eis­klang­kon­zer­te inmit­ten des Dach­stein­ei­ses sowie geführ­te Wan­de­run­gen in der UNESCO-Welt­erbe­re­gi­on. Im Win­ter wird der Krip­pen­stein zur Büh­ne für Ski­tou­ren­camps und alpi­ne Aben­teu­er. Der Dach­stein Krip­pen­stein ver­eint Ruhe, Inspi­ra­ti­on und spek­ta­ku­lä­re Natur­ku­lis­se – ide­al für alle, die den Ber­gen näher­kom­men wol­len. Der Dach­stein Krip­pen­stein besitzt das Güte­sie­gel der Bes­ten Öster­rei­chi­schen Som­mer­berg­bah­nen für das ein­zig­ar­ti­ge Panorama.

Ein zukunfts­wei­sen­des Kon­zept für die Region

„Kör­per, Geist & Ber­ge steht für einen bewuss­te­ren Zugang zum Natur­er­leb­nis – acht­sam, bewe­gend, inspi­rie­rend“, sagt Rupert Schie­fer, Geschäfts­füh­rer der Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut. „Unser Ziel ist es, das gan­ze Jahr über beson­de­re Erleb­nis­se zu bie­ten – mit viel Herz, Begeis­te­rung und Ver­bun­den­heit zur Region.“

Auch Chris­ti­an Kre­mer, COO der Erleb­nis Aka­de­mie AG, die den Baum­wip­fel­pfad am Grün­berg betreibt, zeigt sich über­zeugt: „Koope­ra­tio­nen wie die­se zei­gen, wie stark wir gemein­sam in der Regi­on agie­ren kön­nen. Das neue Ange­bot bringt Men­schen nicht nur auf den Berg, son­dern auch in Bewe­gung – kör­per­lich und geistig.“

Mit dem neu­en Kon­zept posi­tio­nie­ren sich die Berg­bah­nen Dach­stein Salz­kam­mer­gut als Ganz­jah­res­an­bie­ter für Frei­zeit, Gesund­heit, Sport und Fami­li­en­zeit – in einer der schöns­ten Natur­land­schaf­ten Österreichs.