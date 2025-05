Venedig/Verona – Eine Pro­jekt­wo­che, die mehr war als nur Urlaub: Die Schüler:innen der Klas­se 6A erleb­ten eine auf­re­gen­de Woche in Nord­ita­li­en, bei der nicht nur Sehens­wür­dig­kei­ten bestaunt, son­dern auch aktu­el­le geo­gra­fi­sche The­men haut­nah unter­sucht wurden.

Im Fokus der Rei­se: der Mas­sen­tou­ris­mus in Vene­dig – sei­ne Chan­cen, Her­aus­for­de­run­gen und Aus­wir­kun­gen auf Stadt und Bevöl­ke­rung. Die Schüler:innen schlüpf­ten dabei selbst in die Rol­le von Stadtführer:innen. In Klein­grup­pen über­nah­men sie span­nen­de Auf­ga­ben, recher­chier­ten im Vor­feld und prä­sen­tier­ten ihre The­men direkt vor Ort – mal zu den Ursa­chen des Over­tou­rism, mal zu den Beson­der­hei­ten der Lagu­nen­stadt oder zur Geschich­te ein­zel­ner Plät­ze und Gebäude.

Auf dem Pro­gramm stan­den u.a. eine Boots­tour zur Insel Mura­no, Stadt­füh­run­gen bei Tag und Nacht, ein Mit­ter­nachts­spa­zier­gang über den Mar­kus­platz sowie freie Zeit zum Beob­ach­ten, Stau­nen – und natür­lich zum Genie­ßen ita­lie­ni­scher Spezialitäten.

Ein wei­te­res High­light war der kur­ze Besuch in Vero­na, der Stadt der Lie­be. Auch hier wur­de der Blick geschärft: Wie funk­tio­niert tou­ris­ti­sches Stadt­mar­ke­ting in einer his­to­ri­schen Stadt? Und was zieht Men­schen aus aller Welt an die­sen Ort? Unter­mau­ert wur­de der Tag mit einer Stadtführung.

Die Pro­jekt­wo­che ver­band ein­drucks­voll Fach­wis­sen mit Erle­ben – und zeig­te, wie leben­dig Geo­gra­fie sein kann, wenn sie dort statt­fin­det, wo das Leben pulsiert.