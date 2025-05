Die Volks­schu­le Pfandl bekam für die Erfül­lung des Lions-Bewe­gungs­pro­gram­mes Gut­schei­ne zum Kauf wei­te­rer Sport­ar­ti­kel überreicht.

Mit 172 Kin­dern aus 9 Klas­sen hat die VS Pfandl heu­er am Pro­gramm „Lions bewe­gen Schu­len“ teil­ge­nom­men. Für jede Bewe­gungs­ein­heit von min­des­tens 5 Minu­ten darf eine Klas­se eine „Löwen­tat­ze“ auf einen Wand­ka­len­der kle­ben; ist die­ser voll, dann gibt es von den Lions Gut­schei­ne zum Erwerb von Sport­ge­rä­ten. Und so konn­te kürz­lich Lions Prä­si­dent Andre­as Wie­der Volks­schul­di­rek­to­rin Katha­ri­na Moser Gut­schei­ne im Wert von € 900,00 von Inter­sport Stein­kog­ler überbringen.

„Bewe­gung steht für uns an ers­ter Stel­le“ ergänz­te Dipl. Päd. Alex­an­dra Gla­ßer, die die Sport­ak­ti­vi­tä­ten koor­di­niert und die Kin­der erzähl­ten begeis­tert von den ver­schie­dens­ten Übun­gen und Spie­len, die sie im aktu­el­len Schul­jahr gemacht hatten.

Der Kampf gegen die Zivi­li­sa­ti­ons­krank­heit Adi­po­si­tas ist eines der gro­ßen Pro­jek­te der öster­rei­chi­schen Lions Clubs. Laut ÖGK ist schon jedes drit­te Kind in unse­rem Land über­ge­wich­tig. Sei­nen Kör­per regel­mä­ßig zu bewe­gen ist nicht nur für den aktu­el­len Gesund­heits­zu­stand des Ein­zel­nen, son­dern vor allem auch für die phy­si­sche und men­ta­le Ent­wick­lung der Kin­der und Jugend­li­chen beson­ders wich­tig. Wer­den Bewe­gung und die Freu­de an sport­li­cher Tätig­keit zur All­tags­rou­ti­ne, dann kann der Lebens­stil nach­hal­tig posi­tiv ver­än­dert werden.

Die Isch­ler Lions freu­en sich über die akti­ve Teil­nah­me der Volks­schu­le Pfandl und sind auch ger­ne bereit, wei­te­re Volks­schu­len aus Bad Ischl und den Nach­bar­or­ten zu die­sem Pro­gramm ein­zu­la­den. Bei Inter­es­se: Mail an lions.badischl@gmx.at