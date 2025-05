Zwei von vier WM-Medail­len für Öster­reich kom­men aus Eben­see – Fei­er am 24. Mai mit Ehren­gäs­ten und Familienprogramm

Ein sport­li­ches High­light steht bevor: Die Sport­uni­on Eben­see fei­ert am Sams­tag, dem 24. Mai 2025, ihr 75-jäh­ri­ges Bestehen – und krönt die­ses Jubi­lä­um mit der fei­er­li­chen Eröff­nung ihres neu­en Funk­ti­ons­ge­bäu­des im Leicht­ath­le­tik­zen­trum See­win­kel. Ab 11 Uhr erwar­tet Besucher:innen ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm für Groß und Klein: Vom Kids-Cup über Schul­wett­kämp­fe bis hin zu einem fest­li­chen Däm­mer­schop­pen mit der Sali­nen­mu­sik­ka­pel­le Ebensee.

Zwei von vier WM-Medail­len – made in Ebensee

Ein beson­de­rer Höhe­punkt ist das Wie­der­se­hen mit Vere­na Mayr und Sig­rid Ort­ner-Kirch­mann – zwei Ath­le­tin­nen, die ihre Kar­rie­re bei der Uni­on Eben­see begon­nen haben und spä­ter inter­na­tio­na­le Erfol­ge fei­er­ten. Mayr hol­te 2019 WM-Bron­ze im Sie­ben­kampf, Ort­ner-Kirch­mann 1993 im Hoch­sprung. Gemein­sam haben sie zwei der ins­ge­samt nur vier Leicht­ath­le­tik-WM-Medail­len errun­gen, die je für Öster­reich gewon­nen wur­den – ein ein­drucks­vol­les Zei­chen für die Bedeu­tung des Sports in Ebensee.

Mei­len­stein für den Sport in der Region

Mit dem neu­en Funk­ti­ons­ge­bäu­de wird das Herz­stück der tra­di­ti­ons­rei­chen Sport­an­la­ge im See­win­kel nach Jahr­zehn­ten end­lich erneu­ert. Die in die Jah­re gekom­me­ne Holz­ba­ra­cke wich einem moder­nen Neu­bau, der nicht nur bes­te Bedin­gun­gen für Trai­nings und Wett­kämp­fe schafft, son­dern auch ein star­kes Zei­chen für den Stel­len­wert von Sport in der Regi­on setzt.

„Unse­re Anla­ge ist nicht nur Hei­mat für Spit­zen­sport, son­dern vor allem auch für den Brei­ten- und Schul­sport – für Gene­ra­tio­nen von Men­schen, die hier ein­fach gern in Bewe­gung sind“, sagt Jür­gen Fellin­ger, Obmann der Uni­on Eben­see. „Dass zwei WM-Medail­len hier ihren Anfang genom­men haben, macht uns natür­lich beson­ders stolz.“

950.000 Euro Gesamtvolumen

Das Bau­pro­jekt wur­de mit einem Gesamt­vo­lu­men von 950.000 Euro rea­li­siert. Rund 150.000 Euro davon wur­den durch Eigen­mit­tel des Ver­eins gedeckt – ein Kraft­akt, der ohne das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment der Mit­glie­der und Unterstützer:innen nicht mög­lich gewe­sen wäre.

„Ohne den Zusam­men­halt in unse­rem Ver­ein wäre die­ses Pro­jekt nicht mög­lich gewe­sen. Jede hel­fen­de Hand, jede Stun­de, jeder Euro – das alles zeigt, was ent­steht, wenn vie­le mit anpa­cken. Genau das macht unse­re Uni­on aus“, so Fellin­ger weiter.

Ein­la­dung zur Eröffnungsfeier

Die fei­er­li­che Eröff­nung fin­det um 17:00 Uhr statt – davor und danach ist Zeit zum Stau­nen, Mit­fie­bern und Fei­ern. Für das leib­li­che Wohl ist gesorgt, eben­so wie für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung und bes­te Stimmung.

Ort: Uni­on Leicht­ath­le­tik­zen­trum, See­win­kel 5, 4802 Eben­see am Traunsee

Datum: Sams­tag, 24. Mai 2025

Beginn: ab 11:00 Uhr Fami­li­en­pro­gramm, fei­er­li­che Eröff­nung um 17:00 Uhr