Ein 17-jäh­ri­ger Moped­len­ker ent­zog sich am Sams­tag­nach­mit­tag einer Poli­zei­kon­trol­le in Bad Ischl. Mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit und ris­kan­ten Fahr­ma­nö­vern soll er dabei ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer gefähr­det haben.

Am 21. Juni 2025 gegen 15:40 Uhr bemerk­te eine Poli­zei­strei­fe in Bad Ischl ein stark mani­pu­lier­tes Motor­fahr­rad ohne Kenn­zei­chen. Als der Len­ker das Ein­satz­fahr­zeug sah, flüch­te­te er mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit in Rich­tung Stadt­zen­trum. Trotz dich­ten Ver­kehrs soll er laut Poli­zei mehr­fach im Gegen­ver­kehr über­holt haben, wobei es nur durch das beson­ne­ne Ver­hal­ten ande­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer zu kei­nen Kol­li­sio­nen kam.

Der 17-Jäh­ri­ge habe sogar ver­sucht, über einen Geh- und Rad­weg ent­lang der Ischl zu ent­kom­men und ent­ging dabei nur knapp einer Kol­li­si­on mit dem Strei­fen­wa­gen. Kurz­zei­tig gelang ihm die Flucht.

Moped stellte sich als massiv manipuliert heraus

Durch Fahn­dungs­maß­nah­men und wei­te­re Erhe­bun­gen konn­te die Poli­zei die Wohn­adres­se des Jugend­li­chen aus­for­schen. Dort tra­fen die Beam­ten sowohl den flüch­ti­gen Len­ker als auch sein Motor­fahr­rad an. Eine tech­ni­sche Über­prü­fung ergab, dass das mani­pu­lier­te Moped auf dem Rol­len­prüf­stand trotz Mess­ab­bruch bereits eine Geschwin­dig­keit von 105 km/h erreich­te. Der 17-Jäh­ri­ge wur­de vor­läu­fig füh­rer­schein­los gestellt, auch das Kenn­zei­chen wur­de abgenommen.

Über 50 Anzeigen für zwei Jugendliche

Der Len­ker wird wegen 30 Über­tre­tun­gen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und 20 nach dem Kraft­fahr­ge­setz bei der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den ange­zeigt. Auch ein Freund des Jugend­li­chen ver­lor sein Kenn­zei­chen – auf­grund tech­ni­scher Ver­än­de­run­gen an des­sen Motorfahrrad.

Quel­le: LPD OÖ