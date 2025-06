Die Bür­ger­ka­pel­le Bad Ischl hat am Sams­tag beim Bezirks­mu­sik­fest in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter in der Leis­tungs­stu­fe D an der Marschwer­tung teilgenommen.

Unter der Lei­tung von Stab­füh­rer Andre­as Bin­der und sei­ner Stell­ver­tre­te­rin Nico­le Haisch­ber­ger haben die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker hart geprobt und einen tol­len Erfolg erzielt.

Mit 91,09 Punk­ten wur­de die Bür­ger­ka­pel­le mit einem „Aus­ge­zeich­ne­ter Erfolg“ belohnt.

Die Marschwer­tung ist ein wich­ti­ges Event für die Blas­mu­sik­sze­ne, bei dem die Kapel­len ihr Kön­nen zei­gen und den Zusam­men­halt stär­ken. Die Bür­ger­ka­pel­le Bad Ischl hat erneut gezeigt, dass sie mit den Kapel­len im Bezirk Gmun­den mit­hal­ten kann.

Die Mit­glie­der sind stolz auf ihren Erfolg und freu­en sich auf kom­men­de Auftritte.