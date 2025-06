Von 7. bis 8. Juni 2025 fin­det im Uni­on-Yacht-Club Atter­see wie­der die tra­di­tio­nel­le Star Pfingst­re­gat­ta um den Max-Kas­tin­ger-Memo­ri­al-Pokal statt. Es haben bereits 16 Boo­te und damit ca. 32 akti­ve Teil­neh­mer aus Öster­reich, Deutsch­land und Tsche­chi­en gemel­det. Die­se Regat­ta wird seit 1963 regel­mä­ßig am Atter­see ausgetragen.

Als Favo­ri­ten und Lokal­ma­ta­do­re bei den Sta­ren gel­ten Ste­phan Schu­rich mit Micha­el Fischer (bei­de UYC Atter­see), sowie Roman Stelzl und Pir­min Sab­lat­nig (bei­de UYC Attersee)

Als Klas­si­ker im Regat­ta­ka­len­der der Star­klas­se fin­det die Pfingst­re­gat­ta heu­er zeit­gleich mit dem eben­falls tra­di­ti­ons­rei­chen Dra­chen Litzl­wurm­preis, der als Pre-Event für den Dra­gon Grand Prix dient, statt.

Zu die­sem Gro­ße­vent, der anschlie­ßend an den Litzl­wurm­preis von 10. – 14. Juni statt­fin­det, haben sich bereits ca. 30 Schif­fe (90 Seg­le­rIn­nen) aus sechs Natio­nen angemeldet!

Dra­chen ist der Name einer Boots­klas­se, die 1929 als Kiel­boot mit einer offe­nen Kajü­te kon­stru­iert wur­de. „Ein rela­tiv schnel­les, ange­mes­sen gro­ßes, see­tüch­ti­ges und ele­gan­tes Kiel­boot“, das war der Auf­trag an den nor­we­gi­schen Kon­struk­teur Johan Anker. In den Jah­ren 1948 bis 1972 wur­de der Dra­chen als Olym­pi­sche Klas­se mit einer Drei-Per­so­nen-Crew gesegelt.

Die Lokal­ma­ta­do­re Diet­mar Gfrei­ner / Peter Resch (bei­de UYC Atter­see) haben bereits gemeldet.

Als Favo­rit gilt Vin­zent Hoesch (GER). Er ist bereits mehr­fa­cher Welt- und Euro­pa­meis­ter im Dra­chen und Star!