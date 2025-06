Bereits zum drit­ten Mal am Pfingst­wo­chen­en­de wur­de die FF Mit­ter­wei­ßen­bach am Mon­tag, dem 9. Juni 2025, zu einem Motor­rad­un­fall geru­fen. Die Unfall­stel­le bei Kilo­me­ter 11 der B153 im Wei­ßen­bach­tal war den Ein­satz­kräf­ten dabei nur all­zu gut bekannt.

Kollision mit PKW und nachfolgendem Motorrad

Im dich­ten Pfingst­ver­kehr kam es gegen Mit­tag zu einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall: Ein Motor­rad­fah­rer kol­li­dier­te auf der Gegen­fahr­bahn mit einem ent­ge­gen­kom­men­den PKW und prall­te danach noch gegen ein wei­te­res, nach­fol­gen­des Motor­rad. Die alar­mier­ten Ret­tungs­kräf­te ver­sorg­ten die ver­letz­ten Per­so­nen vor Ort. Auf­grund der Schwe­re der Ver­let­zun­gen wur­de zumin­dest ein Unfall­be­tei­lig­ter per Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus geflogen.

FF Mitterweißenbach im intensiven Einsatz

Die Feu­er­wehr­ka­me­ra­den der FF Mit­ter­wei­ßen­bach rei­nig­ten nach der Erst­ver­sor­gung die Unfall­stel­le gründ­lich. Die ver­un­fall­ten Motor­rä­der wur­den mit­hil­fe des Lade­krans vom LAST Mit­ter­wei­ßen­bach gebor­gen und einem Abschlepp­un­ter­neh­men über­ge­ben. Anschlie­ßend wur­de die Unfall­stel­le kon­trol­liert, um sicher­zu­ge­hen, dass kei­ne Umwelt­schä­den durch aus­ge­tre­te­ne Betriebs­stof­fe ent­stan­den sind.

Wiederholter Einsatz an gleicher Stelle

Auf­fäl­lig: Bereits zum drit­ten Mal an die­sem Pfingst­wo­chen­en­de muss­te die Feu­er­wehr zu einem Motor­rad­un­fall genau an die­sem Stre­cken­ab­schnitt der B153 aus­rü­cken. Ins­ge­samt stan­den acht Ein­satz­kräf­te mit KLF und LAST im Ein­satz. Eben­falls vor Ort waren die Poli­zei, die Ret­tung samt Hub­schrau­ber und ein Abschleppdienst.

