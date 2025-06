BAD ISCHL. Der Bau des Kai­se­rin Eli­sa­beth Spi­tals in Bad Ischl (heu­ti­ges Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl) Anfang des 20. Jahr­hun­derts war tur­bu­lent: Zunächst gab es Pro­tes­te aus der Bevöl­ke­rung und erst durch die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung von 122 pri­va­ten Spen­de­rIn­nen wur­de die Errich­tung ermög­licht und beschleu­nigt. Die beweg­te Geschich­te hin­ter der Erbau­ung ist nun The­ma einer neu­en Aus­stel­lung im Gar­ten des Klinikums.

Am 17. Juni 2025 wur­de die his­to­ri­sche Aus­stel­lung rund um die span­nen­de Geschich­te des Bad Isch­ler Kran­ken­hau­ses fei­er­lich eröff­net. In der frei zugäng­li­chen Schau kön­nen sich Pati­en­tInn­nen, Ange­hö­ri­ge und Inter­es­sier­te mit­tels Tex­ten und Bil­dern auf 17 manns­ho­hen Glas­s­te­len über die geschicht­li­chen Hin­ter­grün­de zur Spi­tal­ser­bau­ung infor­mie­ren. Kura­tiert und beglei­tet wur­de das Pro­jekt von der Publi­zis­tin Mag.a Vere­na Hahn-Ober­tha­ler und dem His­to­ri­ker Dr. Ger­hard Ober­mül­ler von der Agen­tur rubicom.

Lan­ge Vor­lauf­zeit, kur­ze Umsetzungsphase

Nur 21 Mona­te sind von der Grund­stein­le­gung im August 1908 bis zur offi­zi­el­len Ein­wei­hung im Mai 1910 ver­gan­gen: Damit war die tat­säch­li­che Bau­zeit im Ver­gleich zur tur­bu­len­ten Pla­nungs­pha­se zuvor sehr kurz. Bereits 1898 hat­te der dama­li­ge Bür­ger­meis­ter von Bad Ischl, Georg Gschwandt­ner, den Antrag zur Errich­tung eines All­ge­mei­nen Kran­ken­hau­ses gestellt, damit wei­te Wege zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung (unter ande­rem nach Salz­burg) ver­mie­den wer­den konn­ten. Schließ­lich befand sich zu die­ser Zeit die Som­mer­fri­sche in Ischl (seit 1906 Bad Ischl) auf dem Höhe­punkt. Kunst, Kul­tur, Poli­tik und Sozia­les wur­den von der illus­tren Gesell­schaft weit weg von Wien und abseits des kai­ser­li­chen Hofes in Ischl gepflegt. Die pro­mi­nen­te Gäs­te­schar woll­te aber für den Fall des Fal­les eine ent­spre­chen­de medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung sicher­ge­stellt wissen.

Das zu jener Zeit bestehen­de, aber in die Jah­re gekom­me­ne Bren­ner­spi­tal wur­de den Ansprü­chen nicht mehr gerecht und das Bestre­ben, ein moder­nes Kran­ken­haus zu errich­ten, war groß. Doch beson­ders der geplan­te Iso­la­ti­ons­trakt des neu­en Spi­tals stieß nicht über­all auf Zustim­mung. Anrai­ner fürch­te­ten sich vor anste­cken­den Krank­hei­ten und hat­ten Angst, dass ihre Grund­stü­cke durch das benach­bar­te Spi­tal ent­wer­tet wer­den könn­ten. Gegen meh­re­re vor­ge­schla­ge­ne Stand­or­te wur­de erfolg­reich Wider­stand geleis­tet. 1908 erhielt die Gemein­de Bad Ischl schließ­lich nach lan­gem Hin und Her von der k.u.k. Bezirks­vor­ste­hung in Gmun­den die Geneh­mi­gung für die Errich­tung des neu­en Kran­ken­hau­ses auf den Sulz­bach­fel­dern neben dem Fried­hof. Der 29. August 1908 wur­de als Ter­min für die Grund­stein­le­gung fixiert, an der auch Kai­ser Franz Joseph höchst­per­sön­lich teil­ge­nom­men hat. 117 Jah­re danach wird das äußer­lich unver­än­der­te Gebäu­de nach wie vor als his­to­ri­scher Teil des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums genutzt.

122 pri­va­te Spen­de­rIn­nen unter­stütz­ten die Krankenhauserrichtung

Zur Zeit der Spi­tals­pla­nung war Bad Ischl bereits ein belieb­tes Ziel für Kur­gäs­te und Pro­mi­nen­te aus Poli­tik und Kul­tur, die regel­mä­ßig zur Som­mer­fri­sche in die Stadt kamen. Bis zu 20.000 Gäs­te wur­den jeden Som­mer in Ischl begrüßt, ange­führt von den Mit­glie­dern des Kai­ser­hau­ses wie Erz­her­zog Rudolf und Erz­her­zo­gin Sophie sowie von ihrem Sohn Kai­ser Franz Josef.

Eini­gen enga­gier­ten Isch­ler Per­sön­lich­kei­ten und vie­len pri­va­ten Spen­de­rin­nen und Spendern

der dama­li­gen Som­mer­fri­sche­ge­sell­schaft ist es zu ver­dan­ken, dass eine ent­spre­chen­de medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung und der Gäs­te gewähr­leis­tet wer­den konn­te. Ins­ge­samt rund 130.000 Kro­nen, das ent­sprach fast der Hälf­te der Bau­sum­me, wur­den von pri­va­ten Per­sön­lich­kei­ten auf­ge­bracht. Die größ­te Sum­me, näm­lich 30.000 Kro­nen, wur­de von Baro­nin Lily Schey aus Frank­furt ein­ge­bracht. Zum Ver­gleich: 1911 betrug das durch­schnitt­li­che Jah­res­ein­kom­men im heu­ti­gen Öster­reich 700 Kro­nen. Schey knüpf­te an ihre Spen­de aller­dings die Bedin­gung eines bal­di­gen Bau­be­ginns, was die Pro­jekt­um­set­zung schließ­lich beschleu­nig­te. Auch Schrift­stel­ler Oscar von Blu­men­thal („Das wei­ße Rößl“) oder die Schau­spie­le­rIn­nen Katha­ri­na Schratt und Alex­an­der Girar­di gehör­ten zu den bedeu­ten­den finan­zi­el­len Unter­stüt­ze­rIn­nen des Kran­ken­haus­pro­jekts. 29 Spen­de­rIn­nen leis­te­ten einen Bei­trag, der über dem durch­schnitt­li­chen Jah­res­ein­kom­men lag. Die größ­te Spen­de kam jedoch nicht von einer Pri­vat­per­son, son­dern von der ört­li­chen Spar­kas­se: Sie steu­er­te 100.000 Kro­nen bei. Die Gemein­de selbst zahl­te 50.000 Kronen.

Im neu­en Kran­ken­haus stan­den 84 Bet­ten für die Betreu­ung der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten bereit, wobei bei ver­mehr­ten Bedarf, beson­ders zur Som­mer­fri­sche­zeit, die Kapa­zi­tä­ten erhöht wer­den konnten.

Mit der Eröff­nung des Kai­se­rin Eli­sa­beth Spi­tals im Jahr 1909 beginnt die Geschich­te des heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl. Wer mehr dar­über erfah­ren will ist tags­über herz­lich zu einem Rund­gang durch die Aus­stel­lung eingeladen.